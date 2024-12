A boxerek magabiztos, játékos és intelligens kutyák. A legatlétikusabb kutyák közé tartoznak. Mivel minden kutyafajtának megvannak a maga sajátos igényei, fontos, hogy az Ön kutyája által fogyasztott táp támogassa és segítsen fenntartani a kutya sajátos életmódját és optimális egészségét. A 15 hónapos és annál idősebb boxerek számára alkalmas ROYAL CANIN® Boxer Adult táp kifejezetten úgy van összeállítva, hogy a felnőtt boxer minden tápanyagigényét kielégítse. A boxer dinamizmusa jól ismert – ez a fajta soha nem spórol az energiával, ha valamilyen fizikai aktivitásba kezd. Ez azt jelenti, hogy az Ön felnőtt boxerének egy olyan tápra van szüksége, amely kifejezetten az intenzív fizikai aktivitás igényeinek megfelelően van összeállítva. A ROYAL CANIN® Boxer Adult táp megfelelő fehérjetartalmának és L-karnitin-tartalmának köszönhetően hozzájárul az izomtömeg fenntartásához. A ROYAL CANIN® Boxer Adult táp az egészséges szívműködést támogató különleges tápanyagokat, így taurint, EPA-t és DHA-t is tartalmaz. Ezen túlmenően e formula része egy különleges antioxidáns komplex is a szabadgyökök semlegesítésének elősegítése és a kutya természetes védekező rendszerének támogatása érdekében. Mi több, a ROYAL CANIN® Boxer Adult tápszemcséje kifejezetten úgy van kialakítva, hogy megfeleljen a boxer fajta különlegesen rövid állkapcsának. E különleges alakú tápszemcse nélkül a boxer – fogainak különleges alakja miatt – nehezen tudná megragadni és alaposan megrágni a tápot. Ezért a ROYAL CANIN® Boxer Adult tápszemcséje kifejezetten úgy van kialakítva, hogy a kutya könnyen megragadhassa és lenyelés előtt megfelelően meg is rághassa azt. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Boxer Adult tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.