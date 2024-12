A boxer kölyökkutya számára a növekedés egy nagyon fontos életszakasz. Ezért fontos a kölyökkutya számára olyan tápanyagokat biztosítani, amelyek segítenek támogatni az optimális egészséget. A ROYAL CANIN® Boxer Puppy tápot kifejezetten a fiatal boxer tápanyagszükségleteinek szem előtt tartásával állították össze, és az 15 hónapos korig etethető a kölyökkutyákkal. A legfontosabb növekedési periódus a kölyökkutya számára az új felfedezések és a fizikai változások időszaka. A kutya immunrendszere szintén fokozatosan fejlődik ebben az időszakban. Ezért a ROYAL CANIN® Boxer Puppy táp az antioxidánsok – köztük az E-vitamin – szabadalmazott komplexét tartalmazza, hogy segítsen támogatni a kölyökkutya természetes védekező rendszerét a növekedés során. A boxer fajtára jellemzők a rugalmas ízületek és a jól fejlett izomzat. A ROYAL CANIN® Boxer Puppy táp gondosan beállított fehérjetartalma támogatja a kölyökkutya izomtömegének növelését. A táp L-karnitint is tartalmaz – ez a tápanyag elősegíti a zsírsavak transzportját és serkenti az energiatermelést. A ROYAL CANIN® Boxer Puppy táp a tápanyagok kombinációja mellett kitűnő minőségű fehérjét tartalmaz. E fehérjéket kifejezetten a kitűnő emészthetőségük miatt választották ki. A táp prebiotikumokat is tartalmaz, melyek támogatják az egészséges emésztést és segítenek fenntartani a bélflóra egészséges egyensúlyát, ami végső soron hozzájárul a bélsár jó minőségéhez. Ehhez társul még az is, hogy a ROYAL CANIN® Boxer Puppy tápszemcséje kifejezetten a boxer fajta állkapcsának megfelelően van kialakítva. A boxer állkapcsa különösen rövid és keskeny. A boxer fogainak különleges alakja miatt nehezen tudja megragadni és alaposan megrágni a tápot. Ezért van a tápszemcse úgy kialakítva, hogy illeszkedjen a boxer kölyök állkapcsának alakjához, így megkönnyítse a kölyök számára a tápszemcse megragadását és lenyelés előtti megrágását. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a kölyökkutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Boxer Puppy tápot fogyasztó kölyökkutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.