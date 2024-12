Mivel minden kutyafajtának megvannak a maga sajátos igényei, az Ön felnőtt bulldogjának egy, az optimális egészség megőrzését kifejezetten támogató tápanyagokat tartalmazó, teljes értékű és kiegyensúlyozott tápra van szüksége. A 12 hónaposnál idősebb bulldogok számára alkalmas ROYAL CANIN® Bulldog Adult táp kifejezetten úgy van összeállítva, hogy a felnőtt bulldog minden tápanyagigényét kielégítse. A ROYAL CANIN® Bulldog Adult táp segít fenntartani a bélflóra egészséges egyensúlyát. Ezzel hozzájárul a kutya emésztőrendszerének általános egészségéhez, de egyúttal segít csökkenteni a kutya bélsarának kellemetlen szagát. Ez a különleges formula támogatja a bőr védvonal funkcióját is. Mivel a ROYAL CANIN® Bulldog Adult különleges tápanyag-kombinációja segít egészségesen tartani a bőrt, a kutya szőrzetének egészségére is pozitív hatással van. A bulldogok nem feltétlenül olyan aktívak, mint néhány más kutyafajta képviselői, így nincs különlegesen nagy energiaigényük. A ROYAL CANIN® Bulldog Adult táp mérsékelt energiatartalma révén szabályozott energiabevitelt biztosít. A ROYAL CANIN® Bulldog Adult táp az EPA és DHA nevű omega-3 zsírsavakkal kiegészített. E tápanyagok segítenek támogatni a bulldog csontjainak és ízületeinek jó egészségi állapotát. Mi több, e különlegesen összeállított formula a kutya ideális testsúlyát is segít fenntartani. A ROYAL CANIN® Bulldog Adult tápszemcséje kifejezetten a bulldog fajta igényeinek megfelelően van kialakítva. Mivel e fajta rövid, felfelé fordított orral és az alsónál rövidebb felső állkapoccsal rendelkezik, a tápszemcse mérete és alakja kifejezetten úgy van kialakítva, hogy a kutya azt könnyen megragadhassa. Emellett a tápszemcse állaga elősegíti az alapos megrágást, hogy az Ön buldog kutyája ne nyelje le a tápszemcsét túl sietősen. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Bulldog Adult tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.