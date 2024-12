A felnőtt csivava egészségének támogatásában nagyon fontos tényező a megfelelő táplálás. Kulcsfontosságú, hogy az Ön kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag, az optimális egészségi állapot fenntartására alkalmas tápot kapjon. A 8 hónaposnál idősebb csivavák számára alkalmas ROYAL CANIN® Chihuahua Adult tápot kifejezetten úgy állították össze, hogy a felnőtt csivava minden tápanyagigényét kielégítse. A kistestű kutyák – így a csivava is – gyakran válogatósak. Ha az Ön kutyája az etetési időkben erre utaló jeleket mutatott, nyugodjon meg: ez a táp kezelni tudja ezt a problémát. A ROYAL CANIN® Chihuahua Adult rendkívül ízletes és megfelel még a legválogatósabb csivavák étvágyának is, az alábbi három tényező kombinációjának köszönhetően: ● Különleges méretű és alakú tápszemcse ● Gondosan megválasztott tápanyag-összetétel ● Válogatott ízesítő anyagok használata A ROYAL CANIN® Chihuahua Adult tápszemcséjének méretét és alakját kifejezetten a csivava fajta számára alakították ki, figyelembe véve az e fajtába tartozó kutyák miniatűr állkapcsát. Ezt a tápszemcsét a csivava minden gond nélkül a szájába tudja venni és szét tudja rágni. Ezen túlmenően a ROYAL CANIN® Chihuahua Adult tápban lévő tápanyagok támogatják a kutya emésztési funkcióit, ezáltal csökkentik a bélsár mennyiségét – és annak szagát is! A felnőtt csivava fogainak egészségesen tartása érdekében a ROYAL CANIN® Chihuahua Adult táp a kalciummal kelátokat képező anyagokat is tartalmaz, melyek segítenek lelassítani a fogkő képződését és felhalmozódását. Az egyes kutyák egyedi ízlésének való megfelelés érdekében a ROYAL CANIN® Chihuahua Adult egy puha és ízletes pástétom formájú nedves táp formájában is kapható. Ha Ön kevert etetést fontolgat, egyszerűen kövesse etetési útmutatónkat annak biztosítására, hogy kutyája mind a nedves, mind a száraz tápból pontosan a megfelelő mennyiséget kapja az optimális előnyök elérése érdekében. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Chihuahua Adult tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.