Noha a csivava (Chihuahua) a világ legkisebb testű kutyafajtája, e kutyák általában hiperaktív vérmérsékletűek és nagy energiaigényűek – ami azt jelenti, hogy megfelelően magas fehérjetartalmú és energiaszintű tápra van szükségük annak az energiának a pótlására, amit ez az élénk kiskutya felhasznál. A ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy tápot kifejezetten a fiatal csivava kölyök tápanyagszükségleteinek szem előtt tartásával állították össze, és az 8 hónapos korig etethető a kölyökkutyákkal. A kölyökkutya számára a növekedés egy rendkívül fontos életszakasz, a jelentős fizikai változások és az új felfedezések időszaka. E kulcsfontosságú időszak során a kölyökkutya immunrendszere fokozatosan fejlődik. Ezért a ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy táp az antioxidánsok – köztük az E-vitamin – szabadalmazott komplexét tartalmazza, hogy segítsen támogatni a kölyökkutya természetes védekező rendszerét az immunrendszer fejlődésének időszakában. A ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy táp különleges tápszemcséje kifejezetten a csivava nagyon kicsi állkapcsához adaptált, és megkönnyíti a kölyökkutya számára a tápszemcse megragadását és megrágását. Ezen túlmenően a tápszemcse e fajta igényeihez igazított mérete és alakja, illetve a táp különleges összetétele és válogatott ízesítő anyagai mind-mind hozzájárulnak e táp kitűnő ízletességéhez, így e táp kielégíti még a legkényesebb ízlésű csivavák étvágyát is! Ehhez társul még az is, hogy a ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy táp több olyan jótékony hatású tápanyagot tartalmaz, melyek segítenek támogatni és fenntartani a kölyökkutya egészséges emésztését. E gondosan kiegyensúlyozott tápanyagok nem csak a bélsár mennyiségét, hanem annak kellemetlen szagát is segítenek csökkenteni! A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a kölyökkutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Chihuahua Puppy tápot fogyasztó kölyökkutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.