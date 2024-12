A bőrirritáció az első számú oka annak, hogy a kutyákat állatorvoshoz viszik. A bőrérzékenység és a heves vakarózás a bőr károsodását eredményezheti, sőt fertőzéshez is vezethet. Az érzékeny bőr megnyugtatható egy, a bőrt támogató tápanyagokat tartalmazó táp etetésével. Az omega-3 és omega-6 zsírsavakkal kiegészített ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf (pástétom) táp segít megnyugtatni és védeni a kutya bőrét, így az kevésbé lesz érzékeny a kutya környezetében esetleg jelen lévő irritáló anyagokra. A ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf tápban lévő válogatott fehérjeforrások segítenek csökkenteni az intolerancia kockázatát. Ez az ízletes formula gazdag körültekintően kiválasztott hipoallergén fehérjékben, melyeket kifejezetten a kutya egyedi igényeinek figyelembevételével választottak ki. Mi több, e kitűnő minőségű tápanyagok etetése az érzékeny bőr megnyugtatásán kívül a dús és egészséges szőrzet megőrzését is elősegíti. ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf bármely testméretű kutya számára alkalmas. Az ízletes pástétom forma mellett a Dermacomfort táplálási programunk ropogós tápszemcsékből álló száraz táp formájában is elérhető. Mindkettő teljes tápértékű, és tökéletesen kiegészítik egymást. Miért ne próbálná ki a pástétomot a száraz táphoz adott ízletes „feltétként”?