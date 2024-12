Az emésztési zavarok senki számára sem kellemesek, az Ön kutyatársát is beleértve. Egy kitűnő minőségű tápanyagokat tartalmazó táp a bélkomfort mellett a kutya általános jóllétéhez is hozzájárul. A ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf (pástétom) minden testméretű kutya számára alkalmas. A Royal Canin kenneljeiben tesztelt ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf kitűnően emészthető fehérjék mellett a kiegyensúlyozott bélflóra fenntartásához szükséges prebiotikumok és rostok keverékét is tartalmazza – ami végső soron elősegíti az optimális bélsárminőség elérését. A Royal Canin nagyon komolyan veszi a fehérjéket, ezért mi csak a legkiválóbb minőségű fehérjéket használjuk, és a típusát pontosan a kutya tényleges igényeihez igazítjuk. A ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf formula kitűnően emészthető – L.I.P. néven is ismert – fehérjéket, valamint az egészséges bélflóra fenntartásához szükséges prebiotikumokat tartalmaz. Mi több, a ROYAL CANIN® Digestive Care Loaf formula az oldható és oldhatatlan rostok pontosan kiegyensúlyozott keverékét is tartalmazza az erjedés csökkentése és az egészséges bélpasszázs elősegítése érdekében. E finom pástétom mellett a Digestive Care táplálási programunk egy ropogós tápszemcsékből álló száraz táp formájában is hozzáférhető. Mindkét komponens teljes tápértékű, és tökéletesen kiegészítik egymást. Miért ne próbálná ki a pástétomot a száraz táphoz adott ízletes „feltétként”? Váltson a ROYAL CANIN® Digestive Care táplálási programra és tapasztalja meg az optimális bélkomfort és jobb bélbeli felszívódás érdekében gondosan beállított összetételű, kitűnő minőségű tápanyagok előnyeit!