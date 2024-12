Tudta Ön, hogy kutyájának jó az ízlése? Etetések idején a kutya nemcsak a neki felkínált eleség állagát, hanem annak aromáját és falatméretét is megvizsgálja. Ha az Ön kutyája válogatós, kielégítheti az étvágyát ezzel a rendkívül finom, teljes értékű táppal, amelyet nemcsak meg fog enni, hanem élvezni is fogja azt. A bármely testméretű kutya számára alkalmas ROYAL CANIN® Exigent Loaf tele van mindazokkal a tápanyagokkal, melyekre kutyájának az egészséges élethez szüksége van. Vegye rá kutyáját a rendes evésre ezzel a finom „ínyenc” formulával, melyet még a legválogatósabb kutyák is imádnak. A ROYAL CANIN® Exigent Loaf ízletes pástétomát a tasakban főzik meg, így abban minden aroma benne marad. A kitűnő minőségű tápanyagaink olyan ízt és állagot biztosítanak, amelynek az Ön kutyája sem lesz képes ellenállni. Minden Royal Canin táp teljes tápértékű és 100%-ban tartalmazza mindazokat a kitűnő minőségű fehérjéket, zsírokat, rostokat, vitaminokat és ásványi anyagokat, melyekre az Ön kutyájának az egész életre szóló jólléthez szüksége van. E finom pástétom forma mellett az Exigent táplálási programunk egy ropogós tápszemcséjű száraz táp formájában is kapható. Mindkét forma teljes tápértékű, és tökéletesen kiegészítik egymást. Miért ne próbálná ki a pástétomot a száraz táphoz adott ízletes „feltétként”?