A növekedés időszaka nagyon fontos életszakasz a fiatal Golden Retriever számára: az új felfedezések és a jelentős fizikai változások időszaka. Ezért az Ön kölyökkutyája számára előnyösek lehetnek egyes olyan tápanyagok, melyek kifejezetten támogatják az optimális egészség megőrzését ebben a kulcsfontosságú időszakban. A 15 hónaposnál fiatalabb kölyökkutyák számára alkalmas ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy táp kifejezetten úgy van összeállítva, hogy a fiatal Golden Retriever minden tápanyagigényét kielégítse. Ebben a növekedési időszakban a kölyökkutya immunrendszere fokozatosan fejlődik – ezért a ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy egy szabadalmazott antioxidáns komplexet – benne E-vitamint – tartalmaz, hogy támogassa a kölyökkutya természetes védekező rendszerét és fenntartsa a kölyök optimális egészségét a növekedés során. A ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy táp egy különleges komplexet is tartalmaz, amely segít egészségesen tartani a fiatal retriever bőrét és szőrzetét. Ez az EPA és DHA nevű omega-3 zsírsavakkal és borágó olajjal kiegészített formula erősíti a bőr védvonal funkcióját. A kölyökkutya bőrének egészsége hatással van a szőrzet minőségére is – ezért fontos biztosítani, hogy az Ön kutyája hozzájusson mindazokhoz a tápanyagokhoz, melyekre szüksége van bőre táplálásához és nyugtatásához. A kutya egészséges emésztésének támogatása céljából a ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy egy kitűnő minőségű fehérjét és prebiotikumokat is magában foglaló tápanyag-kombinációt tartalmaz. A tápban lévő kitűnő minőségű fehérjét (L.I.P.) kifejezetten a kitűnő emészthetősége miatt választották ki. Ez a formula segít fenntartani a bélflóra egészséges egyensúlyát is, ami viszont hozzájárul a bélsár jó minőségéhez. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kölyökkutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Golden Retriever Puppy tápot fogyasztó kölyökkutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.