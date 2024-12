Jack Russell Adult

A Jack Russell Terrier egy aktív, atletikus fajta, karcsú és közepesen hosszú testtel és erős személyiséggel. Mivel minden fajta szükségletei eltérőek, fontos, hogy Ön milyen tápot választ kutyája számára. A megfelelő táplálék jelentősen hozzájárulhat a kutya egészségét befolyásoló számos tényező normál szinten tartásához. A 10 hónapos és annál idősebb Jack Russell terrierek számára alkalmas ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult tápot kifejezetten úgy állították össze, hogy a felnőtt Jack Russell terrier minden tápanyagigényét kielégítse. A fényes szőrzet és az egészséges bőr a kutya általános egészségének tükre, és a Jack Russell terrier aktív életmódját figyelembe véve nagyon fontos, hogy a bőr erős védvonalként szolgáljon. Ezért a ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult táp különleges tápanyag-komplexének köszönhetően támogatja a bőr egészséges védvonal funkcióját. A táp EPA és DHA omega-3 zsírsavakat és borágó olajat is tartalmaz, hogy táplálja és egészségesen tartsa a kutya bőrét és szőrzetét. A Jack Russell Terrier élénk vérmérsékletéről ismert, ezért ez a táp hozzájárul az izomtömeg fenntartásához és a fizikai aktivitás támogatásához is. Ez a táp gondosan beállított fehérjetartalmának és a táphoz hozzáadott, a vitalitást fenntartását elősegítő antioxidáns-komplexnek köszönhető. A ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult táp a kalciummal kelátokat képező anyagokat tartalmaz, így lassítja a fogkőképződést és hozzájárul a kutya jó szájhigiéniájának fenntartásához. Ehhez társul még az is, hogy a tápszemcse alakja, mérete és állaga kifejezetten a Jack Russell terrier fajta konkrét ízpreferenciához alkalmazkodik. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Jack Russell Terrier Adult tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.