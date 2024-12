A túlsúlyos kutyák gyakran szenvednek az extra kilók által az ízületeikre rótt terheléstől. Enyhítsen kutyája terhein a kifejezetten az ideális testsúly megőrzésének elősegítésére tervezett, kitűnő minőségű tápanyagokat tartalmazó táp etetésével! A ROYAL CANIN® Light Weight Care Loaf (pástétom/pépes, nedves táp) bármilyen testméretű, hízásra hajlamos kutya számára alkalmas. Ez a különlegesen ízletes, kitűnően emészthető fehérjékben gazdag táp segít biztosítani, hogy a kutya a csökkentett zsír- és kalóriafelvétel ellenére megőrizze egészséges izomtömegét. A nem kívánt túlsúllyal együtt járó egészségügyi komplikációk elkerülése érdekében a ROYAL CANIN® Light Weight Care Loaf táp az oldható és az oldhatatlan rostok optimális kombinációját tartalmazza, hogy elősegítse a kutya teltségérzetét. Más jótékony hatású tápanyagok mellett ez a formula gazdag omega-3 zsírsavakban, például EPA-ban és DHA-ban. Ezek a tápanyagok gyulladáscsökkentő hatásuk mellett segítenek támogatni a kutya ízületeit is. Ezen túlmenően a ROYAL CANIN® Light Weight Care Loaf a rendszeres és egészséges bélpasszázst is biztosítja a jobb emésztés érdekében. A Light Weight Care táplálási programunk az ízletes pástétom forma mellett ropogós tápszemcsékből álló száraz tápként is hozzáférhető. Mindkét forma teljes tápértékű, és tökéletesen kiegészítik egymást. Miért ne próbálná ki a pástétomot a száraz táphoz adott ízletes „feltétként”?