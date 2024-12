Az élénk, ragaszkodó és nagyon intelligens máltai selyemkutyák kitűnő társak. Mivel minden fajta szükségletei eltérőek, az optimális egészség támogatásához fontos, hogy Ön milyen tápot választ kutyája számára. A 10 hónapos és annál idősebb máltai selyemkutyák számára alkalmas ROYAL CANIN® Maltese Adult tápot kifejezetten úgy állították össze, hogy a felnőtt máltai selyemkutyák minden tápanyagigényét kielégítse. A bőr egészségesen tartása és a fehér, puha és selymes szőrzet tökéletes állapotának biztosítása érdekében a máltai selyemkutya szőre ideális esetben mindennapos átfésülést igényel. A bőr és a szőrzet egészségesen tartásához nélkülözhetetlen a megfelelő táplálás is – ezért a ROYAL CANIN® Maltese Adult táp gondosan beállított mennyiségben tartalmaz a máltai selyemkutya szőrének egészséges és szép állapotban tartásához szükséges tápanyagokat. E tápanyagok közé tartoznak az EPA és DHA omega-3 zsírsavak és a borágó olaj is. A máltai selyemkutyák hajlamosak arra, hogy igényesek legyenek a táplálékukkal szemben. Különlegesen ízletes tápra van szükségük, ezért a ROYAL CANIN® Maltese Adult segít kielégíteni még a legkényesebb étvágyat is, mivel olyan kivételes ízesítő anyagok kombinációját tartalmazza, amelyeknek a kutya nem képes ellenállni. Ehhez társul még az is, hogy a ROYAL CANIN® Maltese Adult táp az egészséges emésztést támogató tápanyagokat tartalmaz, így segít csökkenteni a bélsár mennyiségét és kellemetlen szagát. A máltai selyemkutyák finom állkapoccsal és erős, széles fogakkal rendelkeznek. A kistestű kutyák zápfogait arányosan kevesebb csont támasztja alá, mint a nagytestű kutyákét; ezért fontos, hogy a kutya számára választott táp segítsen megőrizni a fogak egészségét. A ROYAL CANIN® Maltese Adult tápszemcséje a kalciummal kelátokat képező anyagokat tartalmaz, így lassítja a fogkőképződést és hozzájárul a kutya jó szájhigiéniájának fenntartásához. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Maltese Adult tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.