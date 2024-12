Medium Digestive Care

Az emésztési zavarok senki számára sem kellemesek, az Ön kutyáját is beleértve. A jobb komfortérzet mellett az egészséges bél azt is jelenti, hogy az Ön kutyája maximális mértékben képes felszívni az általa elfogyasztott tápanyagokat, ami végső soron szintén a kutya jóllétét támogatja. A ROYAL CANIN® Digestive Care Medium táp a 11-25 kg közötti testsúlyú, érzékeny emésztőrendszerű kutyák számára alkalmas. Az aktív tápanyagok körültekintően kiegyensúlyozott kombinációját tartalmazó formulában prebiotikumok is vannak az egészséges bélflóra biztosítása érdekében. A prebiotikumok a kutya belében élő hasznos baktériumok táplálásához nélkülözhetetlen tápanyagok, melyek szerepet játszanak a kutya emésztőszervi és általános egészségének biztosításában. A Royal Canin-nál az alkalmazott fehérje típusát a kutya pontos igényeihez igazítjuk, kizárólag a legkiválóbb minőségű fehérjéket használva. Rendszeres és szigorú minőségellenőrző vizsgálatainknak köszönhetően az ebben a formulában lévő tápanyagok jobban emészthetők. Mi több, a ROYAL CANIN® Digestive Care Medium táp oldható és oldhatatlan rostok kiegyensúlyozott keverékét is tartalmazza az optimális emésztőszervi komfort érdekében. A Digestive Care (emésztéssegítő) táplálási programunk két komponensből áll: száraz táp ropogós tápszemcsékkel és finom pástétom tasakos kiszerelésben – mindkettő teljes tápértékű, és tökéletesen kiegészítik egymást. Miért ne próbálná ki a pástétomot a száraz táphoz adott ízletes „feltétként”? Nem csak mi mondjuk: a ROYAL CANIN® Digestive Care Medium etetése az esetek akár 91%-ában optimális bélsárminőséget biztosít – ez pedig az egészséges bélműködés végső bizonyítéka. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® Digestive Care Medium etetése bizonyítottan sikeres eredményeket ad.