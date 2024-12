Medium Sterilised

Az ivartalanítás után a kutya anyagcseréje lelassul, és noha úgy tűnik, hogy a kutya most már szívesebben pihen a kanapén, mint aktívan kalandozik a szabadban, mégis farkasétvággyal eszik, ha eljön az etetés ideje. A ROYAL CANIN® Sterilised Medium tápot 11 kg és 25 kg közötti testsúlyú ivartalanított felnőtt kutyák számára fejlesztettük ki. Ez a rendkívül ízletes táp csillapítja a kutya éhségérzetét, és gondosan beállított összetételű, kitűnő minőségű tápanyagai segítenek jó formában és aktívan tartani a kutyát. A ROYAL CANIN® Sterilised Medium táp mérsékelt zsírtartalma elősegíti, hogy a kutya elkerülje a túlsúllyal járó egészségügyi komplikációkat. E kisebb zsírtartalom segít abban, hogy a kutya könnyebben járjon a mancsain. A ROYAL CANIN® Sterilised Medium tápban lévő rostok optimális kombinációja elősegíti a teltségérzet kialakulását és biztosítja a rendszeres és egészséges bélpasszázst és a jobb emésztést. Mi több, a ROYAL CANIN® Sterilised Medium magas fehérjetartalma segít a kutyának megőrizni az izomtömegét a csökkent zsír- és kalóriafelvétel mellett is. Nem csak mi mondjuk, hanem tudományosan is bizonyított, hogy a ROYAL CANIN® Sterilised Medium 10%-kal alacsonyabb kalóriatartalmú, mint a normál felnőtt táp. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® Sterilised Medium etetésével elért eredmények bizonyítottan sikeresek. A Sterilised táplálási programunk két komponensből áll: száraz táp ropogós tápszemcsékkel és finom pástétom tasakos kiszerelésben – mindkettő teljes tápértékű, és tökéletesen kiegészítik egymást. Miért ne próbálná ki a pástétomot a száraz táphoz adott ízletes „feltétként”?