Mini Dental Care

Az Ön kutyájának egész életében csak egyetlen fogazata lesz, ezért rendkívül fontos azt megvédeni. Amikor a kutya befejezi az evést, elkerülhetetlenül baktériumok telepednek meg a fogain. Ha ezt követően nem tisztítják meg a kutya fogait, ez foglepedék kialakulását eredményezhet, amely végül fogkővé alakul – ez pedig veszélyt jelent a kutya egészségére nézve. A ROYAL CANIN® Dental Care Mini a 10 kg-os testsúly alatti, fogproblémákra hajlamos kutyák számára alkalmas. Ezt az extra-ízletes tápot a tápszemcse fejlett mechanikai állaga jellemzi, amely úgy van kialakítva, hogy megtisztítsa a kutya fogainak felületét, miközben elősegíti a lepedék és a fogkő képződésének megakadályozását. A tápszemcse állaga úgy lett kialakítva, hogy a tápszemcse körülvegye a kutya minden fogát, amikor a kutya ráharap, így minden falat táp fogkefeszerű hatásra emlékeztető módon ledörzsöli a fog felületéről a lepedéket. Emellett a ROYAL CANIN® Dental Care Mini ízletes tápszemcséje olyan kelátképző anyagokkal is ki van egészítve, amelyek megkötik a kalciumot a kutya nyálában, így segítenek megakadályozni a fogkőképződést. Nem csak mi állítjuk, hanem tudományos tesztek eredményei is bizonyítják, hogy a ROYAL CANIN® Dental Care Mini táp akár 69%-kal is csökkenti a fogkőképződést. Ez azt jelenti, hogy a ROYAL CANIN® Dental Care Mini bizonyítottan sikeres.