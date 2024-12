Mivel minden fajtának megvannak a maga sajátos igényei, fontos, hogy Ön törpe schnauzere számára olyan tápot válasszon, amely kielégíti ezeket az igényeket. A teljes értékű és kiegyensúlyozott tápokban lévő bizonyos tápanyagok segítenek fenntartani az optimális egészséget. A 10 hónaposnál idősebb törpe schnauzer kutyák számára alkalmas ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult tápot kifejezetten úgy állították össze, hogy a felnőtt schnauzerek minden tápanyagigényét kielégítse. A kifejezetten a törpe schnauzer fajta igényeihez adaptált táp támogatja a húgyrendszer egészségének megőrzését. A ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult táp gondosan beállított összetétele segít fenntartani a húgyrendszer egészséges működését. Ez a gondosan beállított tápanyag-összetétel gyakoribb ivásra is ösztönzi a kutyát, így segít fenntartani a schnauzer megfelelő hidratáltságát, ezáltal is támogatva a húgyrendszer egészségét. A schnauzer kétrétegű szőrtakarója egy drótszerű külső réteggel fedett puha aljszőrzetből áll. A meghatározott tápanyagokat tartalmazó megfelelő táp segít megőrizni a kutya szőrzetének egészségét és szépségét. A ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult táp optimális mennyiségben tartalmaz bizonyos aminosavakat, amelyek segítenek megőrizni a schnauzer szőrének természetes színét, függetlenül attól, hogy milyen színű a szőrzet. Ehhez társul még az is, hogy a ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult táp mérsékelt zsírtartalmú, ami – a rendszeres napi testmozgással párosulva – elősegíti a kutya ideális testsúlyának megőrzését. A ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult tápszemcséje kifejezetten a törpe schnauzer fajta igényeinek megfelelően van kialakítva. A tápszemcse a kalciummal kelátokat képező anyagokat tartalmaz, így a fogkőképződés lelassításával segít fenntartani a kutya jó szájhigiéniáját. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Miniature Schnauzer Adult tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.