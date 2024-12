Nagytestű kölyökkutyájának növekedési szakasza során elegendő kalóriára és a megfelelő tápanyagokra van szüksége a váz-, idegrendszer és az érzékszervek fejlődéséhez. Ez kihívás lehet az ekkora méretű kölyökkutyák számára: mivel hajlamosak a csont- és ízületi problémákra, a kalcium vagy a vitaminok magas szintje káros lehet. Miközben a fiatal kölyökkutyák fokozatosan elveszítik az anyjuk kolosztrumával felvett „antitestpajzsukat”, szükségük van az optimális fehérjemennyiségre, hogy kifejlődjön saját immunrendszerük. A ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy tápot kifejezetten a nagytestű kölyökkutyák tápanyagszükségleteit szem előtt tartva fejlesztettük ki. Összetétele megfelelő a 2-15 hónapos nagytestű kölyökkutyák számára, amelyeknek 26-44 kg felnőttkori súlyt kell elérniük. Ez az egyedi étrend olyan falatokat tartalmaz étvágygerjesztő szaftos szószban, amelyek mérete, állaga és íze tökéletes a nagytestű, növekedésben lévő kölyökkutyák számára. Ez az egyedi étrend olyan tápanyagokat tartalmaz, mint a C- és E-vitamin, hogy támogassa a kölyökkutyák természetes védekezőrendszerét, míg immunrendszerük fejlődésben van. A formula Omega-3 zsírsavakban (pl. DHA) gazdag, amely tudományosan bizonyított módon támogatja a kölyökkutya agyának egészséges fejlődését. A jótékony hatású prebiotikumok és kitűnően emészthető fehérjék kombinációjának köszönhetően a ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy a bél-mikrobióta (bélflóra) egészséges egyensúlyát is támogatja a megfelelő emésztés érdekében. A ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy tápot úgy fejlesztettük ki, hogy kielégítse a legigényesebb kutyák ízlelését. Ez a nedves táp kölyökkutyája számára pozitív érzékszervi tapasztalatot biztosít, támogatja az egészséges hidratáltságot, és tökéletes a ROYAL CANIN® Maxi Puppy száraz tápszemcséivel való vegyes etetéshez. Tudta, hogy a kölyökkutyák tápanyagszükséglete változik, ahogy növekednek? Mire nagytestű kölyökkutyája eléri a 15 hónapos kort, olyan étrendre van szüksége, amely egyedileg igazított, hogy megfeleljen a tápanyagszükségleteinek felnőtt kutyaként. Ebben a szakaszban át lehet térni a ROYAL CANIN® Maxi Adult tápra, amely száraz tápszemcseként vagy nedves szószban (pecsenyelében) kapható. A Royal Caninnál elkötelezettek vagyunk egy jobb világ megteremtése iránt a macskák és a kutyák számára. Több mint 50 éve dolgozunk szoros együttműködésben tenyésztőkkel, állatorvosokkal és kisállatszakértőkkel, megosztva egymással a szakmai tudást és a tudományos kutatásokat, hogy megteremtsük az egyedi, precíz, tápanyagokkal kapcsolatos megoldásokhoz való elkötelezett hozzáállást. Valamennyi termékünk esetében átfogó minőség-ellenőrzési eljárást folytatunk le, biztosítva az eledelek optimális minőségét. Amikor nagytestű kölyökkutyája ROYAL CANIN® Maxi Puppy in Gravy tápot eszik, teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálékot kap.