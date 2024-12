Az extra kistestű kölyökkutyák rendkívül gyorsan nőnek. Születésükkor mindössze annyi a súlyuk, mint egy sárgabaracknak, azonban 10 hónapos korukra annyit is nyomhatnak, mint 4 zacskó cukor! Ebben a növekedési fázisban fejlődnek ki kölyökkutyája csontjai, izmai, érzékelése és idegrendszere. Ekkor gyengül meg az anya kolosztrumával felvett ellenanyagok szintje, ami azt jelenti, hogy a kölyökkutyáknak optimális fehérjemennyiségre van szükségük, hogy kifejlődjön saját immunrendszerük. A ROYAL CANIN® X-Small Puppy tápot kifejezetten az extra kistestű kölyökkutyák tápanyagszükségleteit szem előtt tartva fejlesztettük ki. Összetétele megfelelő a 2-10 hónapos kölyökkutyák számára, amelyeknek legfeljebb 4 kg felnőttkori testsúlyt kell elérniük. Ez az egyedi étrend Omega-3 zsírsavakban (pl. DHA) gazdag, amely tudományosan bizonyított módon támogatja a kölyökkutya agyának egészséges fejlődését. A jótékony hatású prebiotikumok (pl. FOS, MOS és cukorrépapép) és kitűnően emészthető fehérjék kombinációjának köszönhetően a ROYAL CANIN® X-Small Puppy a bél-mikrobióta (bélflóra) egészséges egyensúlyát is támogatja a megfelelő emésztés érdekében. Ez a formula olyan tápanyagokat tartalmaz, mint a C- és E-vitamin, amelyek bizonyítottan támogatják a kölyökkutyák természetes védekezőrendszerét, míg immunrendszerük fejlődésben van. A formula továbbá optimális energiatartalommal rendelkezik, hogy kielégítse a gyorsan növekvő extra kistestű kölyökkutyák energiaigényét. A ROYAL CANIN® X-Small Puppy tápszemcséje kifejezetten kölyökkutyája egészen kis állkapcsához igazodik, így egyszerű felvenni és elrágni azt. Támogatja továbbá a fogak egészségét, köszönhetően mechanikus fogtisztító hatásának, miközben a kölyökkutya rág. Tudta, hogy a kölyökkutyák tápanyagszükséglete változik, ahogy növekednek? Mire kölyökkutyája eléri a 10 hónapos kort, olyan étrendre van szüksége, amely egyedileg igazított, hogy megfeleljen a tápanyagszükségleteinek felnőtt kutyaként. Ebben a szakaszban át lehet térni a ROYAL CANIN® X-Small Adult tápra. A Royal Caninnál elkötelezettek vagyunk egy jobb világ megteremtése iránt a macskák és a kutyák számára. Több mint 50 éve dolgozunk szoros együttműködésben tenyésztőkkel, állatorvosokkal és kisállatszakértőkkel, megosztva egymással a szakmai tudást és a tudományos kutatásokat, hogy megteremtsük az egyedi, precíz, tápanyagokkal kapcsolatos megoldásokhoz való elkötelezett hozzáállást. Valamennyi termékünk esetében átfogó minőség-ellenőrzési eljárást folytatunk le, biztosítva az eledelek optimális minőségét. Amikor extra kistestű kölyökkutyája ROYAL CANIN® X-Small Puppy tápot eszik, teljes értékű és kiegyensúlyozott táplálékot kap.