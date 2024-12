Minden fajtának megvannak a maga sajátos igényei és szükségletei, ezért nagyon fontos, hogy Ön milyen tápot választ shih-tzu kutyája számára. A különböző tápanyagok a kutya egészségének más és más összetevőit támogatják. A 10 hónaposnál idősebb shih-tzu kutyák számára alkalmas ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult tápot kifejezetten úgy állították össze, hogy a felnőtt shih-tzu kutyák minden tápanyagigényét kielégítse. A shih-tzu hosszú, sűrű és Pazar bundája kétségkívül e fajta egyik fő jellemzője. A rendszeres ápolás mellett a megfelelő táplálék is segíthet megőrizni a kutya szőrzetének egészségét. A ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult táp a tápanyagok olyan kombinációját tartalmazza, amely segít megőrizni a kutya bőrének egészségét, ez utóbbi viszont előnyösen befolyásolja a szőrzet egészségi állapotát. A táp összetételében szerepelnek az EPA és a DHA omega-3 zsírsavak, valamint a borágó olaj is – e zsírsavak nagyon fontos szerepet játszanak a kutya bőrének és szőrzetének táplálásában. A ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult táp gondosan beállított összetétele hozzájárul a kutya jó szájhigiéniájának fenntartásához is. A formula a kalciummal kelátokat képező anyagokat tartalmaz, így a fogkő képződésének és felhalmozódásának lelassításával elősegíti a fogak optimális egészségének megőrzését is. A ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult táp segít fenntartani a kutya egészséges emésztését, így hozzájárul a bélsár mennyiségének csökkentéséhez – mi több, elősegíti a bélsár kellemetlen szagának a csökkentését is! A shih-tzu rövid orrú (brachycephal) kutyafajta, ami azt jelenti, hogy a pofája szélesebb, mint amilyen hosszú. A ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult tápszemcséje kifejezetten e fajta igényeihez adaptált: alakja és mérete kifejezetten úgy van kialakítva, hogy a kutya könnyebben meg tudja ragadni azt. Emellett a tápszemcse arra ösztönzi a kutyát, hogy lenyelés előtt megfelelően rágja szét azt. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Shih Tzu Adult tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.