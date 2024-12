Az ivartalanítás után a kutya anyagcseréje lelassul, és noha úgy tűnik, hogy a kutya most már szívesebben pihen a kanapén, mint aktívan kalandozik a szabadban, mégis farkasétvággyal eszik, ha eljön az etetés ideje. Jól ismert, hogy a kiegyensúlyozott táplálás segíthet az állatoknak a betegségek leküzdésében. A kutyák táplálásával kapcsolatos több évtizedes élvonalbeli tudományos kutatás eredményeként kínáljuk most Önnek ezt az ivartalanított kutyák számára kifejlesztett tápot. A minden testméretű kutya számára alkalmas ROYAL CANIN® Sterilised Loaf (pástétom/pépes, nedves táp) gondosan beállított mennyiségű aktív tápanyagai révén segít megszüntetni az éhségérzetet és jó formában, aktívan tartani a kutyát. A ROYAL CANIN® Sterilised Loaf egy ízletes táp, amely nagy mennyiségben tartalmaz - a kutya konkrét igényeihez szabott - kitűnően emészthető fehérjéket. A tápban lévő fehérjék segítenek megőrizni a kutya izomtömegét a csökkent kalória- és zsírfelvétel mellett is. Mi több, a ROYAL CANIN® Sterilised Loaf mérsékelt zsírtartalmú és a rostok optimális kombinációját tartalmazza, hogy elősegítse a kutya ideális testsúlyának megőrzését, ugyanakkor biztosítsa a teltségérzetet. A Sterilised táplálási programunk az ízletes pástétom forma mellett ropogós tápszemcsékből álló száraz tápként is hozzáférhető. Mindkét forma teljes tápértékű, és tökéletesen kiegészítik egymást. Miért ne próbálná ki a pástétomot a száraz táphoz adott ízletes „feltétként”? Állítsa át kutyáját a ROYAL CANIN® Sterilised Loaf etetésére, és tapasztalja meg a kitűnő minőségű, a kutya aktivitásának, jó kondíciójának és egészségének megőrzése érdekében gondosan beállított mennyiségű tápanyagok nyújtotta előnyöket!