Jutalmazza kutyája fejlődését minden egyes darabbal Ha kutyája tréningezéséről van szó, tudjuk, hogy kulcsfontosságú a pozitív megerősítés. Ezért hoztuk létre a ROYAL CANIN® TRAINING TREATS terméket, hogy megjutalmazhassa kutyáját ezekkel az ízletes falatokkal. Állatorvosok által kidolgozott, kutyák által jóváhagyott A 6 hónapnál idősebb kölyökkutyáknak szánt ROYAL CANIN® TRAINING TREATS különleges, tudományos alapokon nyugvó összetevők keverékét tartalmazza, melyet a kutyák táplálásával kapcsolatos több, mint 50 éves kutatás és megfigyelés támaszt alá. Akár alapvető parancsokat tanít, akár bonyolultabb trükköket, a ROYAL CANIN® TRAINING TREATS az íz és a táplálás tökéletes egyensúlyát biztosítja. Alacsony kalóriatartalmú jutalomfalatok, amelyek minden életszakaszban támogatják az agy egészségét A ROYAL CANIN® TRAINING TREATS DHA-t, valamint C- és E-vitamint tartalmaz az egészséges agyműködés támogatása érdekében, kölyökkortól kezdve egészen az időskorig. Mivel darabja kevesebb mint 3 kalóriát tartalmaz, ezek az alacsony kalóriatartalmú jutalomfalatok segítenek megőrizni kutyája egészségét, miközben jutalmazza a jó viselkedést. Kombinálja egészséges kedvenceknek készült ROYAL CANIN® eledelekkel A tréningezéshez adható jutalomfalatainkat arra tervezték, hogy megfelelően kiegészítsék a ROYAL CANIN® termékcsalád egészséges kedvenceknek szánt eledeleinek bármelyikét. Ha kutyája általános fenntartó diétán van a ROYAL CANIN® TRAINING TREATS tökéletesen beépíthető az étrendbe, mint ízletes jutalomfalat. Ez lehetővé teszi, hogy megmaradjon kutyája meglévő etetési rutinja, miközben célzott támogatást is kap a tréningezéshez. Kövesse a csomagoláson található etetési útmutatót Ügyeljen arra, hogy kövesse a csomagoláson található etetési útmutatót, és ne adjon kutyájának a napi javasoltnál több darabot. Ha jutalomfalatokat ad négylábú társának, javasoljuk, hogy a fő étkezés adagját is ennek megfelelően módosítsa az egészséges testsúly fenntartása érdekében. Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van kutyája egészségével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az állatorvosával.