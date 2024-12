West Highland White Terrier Adult

A yorkshire terrierek – vagy yorkik – természetüknél fogva kiegyensúlyozott vérmérsékletű, aktív és intelligens kutyák, tele energiával és életkedvvel. Mivel minden fajtának megvannak a maga sajátos igényei, a ROYAL CANIN®’s Breed Health Nutrition [fajta szerinti egészséges táplálás] tápsora kielégíti a különböző fajtájú kutyák táplálkozási szükségleteit az optimális egészség támogatása érdekében. A 10 hónaposnál idősebb yorkshire terrierek számára alkalmas ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult tápot kifejezetten úgy állították össze, hogy a felnőtt yorkshire terrierek minden tápanyagigényét kielégítse. A yorkshire terrier fajta legismertebb jellemzőjének a feltűnően szép szőrzetet tekintik. E kivételesen finom és hosszú szőr folyamatosan nő. A yorki nem vedlik, és gyönyörű szőrzetének különleges tápanyagokra van szüksége ahhoz, hogy puha és selymes maradjon. Az esszenciális omega-3 zsírsavakkal (EPA és DHA), omega-6 zsírsavakkal, borágó olajjal és biotinnal kiegészített ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult táp gondosan beállított összetétele révén segít egészségesen tartani a yorki szőrzetét. A yorkshire terrierek gyakran válogatósak a táplálékuk tekintetében, ezért sok esetben nélkülözhetetlen, hogy az etetett táp különlegesen ízletes legyen. Ezért a ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult táp megfelel még a legválogatósabb kutyák étvágyának is, a kivételes ízesítő anyagok olyan kombinációjának köszönhetően, melynek a kutya nem tud ellenállni! A yorkshire terrierek hosszú élettartamukról is ismertek. Átlagosan több mint 15 évig élhetnek, ami azt jelenti, hogy életük utolsó harmadában vannak kitéve az öregedés hatásainak. Ezért a ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult táp olyan tápanyagok kombinációját kínálja, melyek segítenek megőrizni az érett korú kutyák optimális egészségét. A jó szájhigiénia fontos szempont a kutya tápjának megválasztásakor. A ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult tápszemcséje gondosan beállított mennyiségben tartalmaz a kalciummal kelátokat képező anyagokat, ezáltal segít lelassítani a fogkőképződést. Az egyes kutyák egyedi ízlésének való megfelelés érdekében a ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult egy puha és ízletes pástétom formájú nedves tápként is kapható. Ha Ön a nedves és a száraz táp kevert etetését fontolgatja, egyszerűen kövesse etetési útmutatónkat annak biztosításához, hogy kutyája az optimális előnyök érvényesülése érdekében pontosan a megfelelő mennyiségben kapja a nedves és a száraz tápot egyaránt. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Adult tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.