A yorkshire terrierek vagy „yorkik” természetüknél fogva kiegyensúlyozott vérmérsékletű, aktív és intelligens kutyák, tele energiával és életkedvvel. A yorkshire terrier legismertebb jellemzője a szembeötlően szép szőrzet. A ló szőrére emlékeztető szőrzet kivételesen finom és hosszú, és soha nem hagyja abba a növekedést. A yorki soha nem vedlik, és gyönyörű bundája különleges tápanyagokat igényel ahhoz, hogy puha és selymes maradjon. A ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier in Loaf (pástétom formájú) tápot kifejezetten a felnőtt yorkshire terrier tápanyagszükségleteinek szem előtt tartásával állították össze, és az 10 hónapos kor felett etethető. A ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier in Loaf (pástétom formájú) táp hozzájárul a bőr és a hosszú szőrzet egészségesen tartásához. A táp a gondosan kiválogatott, optimális hatású tápanyagok különleges elegyét tartalmazza annak érdekében, hogy segítsen a kutyának megőrizni fénylő és csillogó bundáját. A táp pontosan beállított tápanyagtartalma révén támogatja az egészséges emésztést is. Ezért a ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier in Loaf (pástétom formájú) táp állagát úgy alakították ki, hogy az fokozza a táp ízletességét és segítsen serkenteni a kutya étvágyát. Ennek az ízletes pástétomnak az illata és a puhasága megfelel még a legválogatósabb yorkshire terrierek ízlésének is! Az egyes kutyák egyedi ízlésének való megfelelés érdekében a ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier in Loaf (pástétom formájú) táp ropogós és ízletes tápszemcséjű száraz táp formájában is kapható. Ha Ön a nedves és a száraz táp kevert etetését fontolgatja, egyszerűen kövesse etetési útmutatónkat annak biztosítása érdekében, hogy kutyája az optimális előnyök érvényesülése érdekében pontosan a megfelelő mennyiségben kapja a nedves és a száraz tápot egyaránt. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át a tápok optimális minőségének biztosítása, illetve a kutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier in Loaf (pástétom) tápot fogyasztó kutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.