A növekedés időszaka nagyon fontos életszakasz a fiatal Yorkshire terrier számára: az új találkozások és sok fizikai változás időszaka. Ezért nagyon fontos, hogy Ön milyen tápot választ kölyökkutyája számára: a kutyának olyan tápanyagokra van szüksége, melyek támogatják általános egészségi állapotát ebben a kulcsfontosságú időszakban. A 10 hónaposnál fiatalabb kölyökkutyák számára alkalmas ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy táp kifejezetten úgy van összeállítva, hogy a fiatal Yorkshire terrier minden tápanyagigényét kielégítse. Mivel a fiatal Yorkshire terrier immunrendszere fokozatosan fejlődik, a ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy egy szabadalmazott antioxidáns komplexet – benne E-vitamint – tartalmaz, hogy támogassa a kölyökkutya természetes védekező rendszerét e fontos növekedési időszak során. A Yorkshire terrier fajtájú kutyáknak nagyon hosszú, sima és selymes szőrük van, amely állandóan nő. Ezért különösen fontos, hogy a kutyájával etetett táp olyan tápanyagokat tartalmazzon, amelyek hozzájárulnak a szőrzet egészségének fenntartásához. A ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy táp gondosan beállított mennyiségű omega-3 zsírsavakkal (EPA és DHA) és omega-6 zsírsavakkal (borágó olajból), valamint biotinnal van kiegészítve. E nagyon előnyös hatású tápanyagok kombinációja segít egészségesen tartani a kölyökkutya szőrzetét. A ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy táp támogatja az egészséges emésztést is. A táp kitűnően emészthető, kitűnő minőségű fehérjét (L.I.P.) és prebiotikumokat (FOS) is magukban foglaló tápanyagokat tartalmaz, melyek segítenek fenntartani a kölyökkutya bélflórájának egészséges egyensúlyát, ami hozzájárul a bélsár jó minőségéhez. Ezen túlmenően a ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy táp különleges tápszemcséje a kalciummal kelátot képező anyagokat is tartalmaz a kölyökkutya jó szájhigiéniájának megőrzése és a fogkő képződésének és felhalmozódásának lelassítása érdekében. A ROYAL CANIN®-nál mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kedvenc szükségleteinek megfelelő táplálási megoldásokat nyújtsunk. Minden termékünk átfogó minőségellenőrzési eljáráson esik át az optimális minőség biztosítása, illetve a kölyökkutya különleges diétás igényeinek és életmódjának való megfelelés érdekében. Ez azt jelenti, hogy az Ön ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier Puppy tápot fogyasztó kölyökkutyája egy teljes értékű és kiegyensúlyozott tápot kap.