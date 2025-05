Hypoallergenic Treats

Élvezze a kutyájával töltött pillanatokat ezekkel az ízletes falatokkal Ha kutyája egészségéről és jólétéről van szó, mi tudjuk, hogy a legjobbat akarja számára. Ezért hoztuk létre a ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC jutalomfalatokat, hogy anélkül is megjutalmazhassa kutyáját, hogy ezzel befolyásolná a gondosan kiegyensúlyozott diétás hipoallergén eledellel való etetés egészségügyi előnyeit. Kutyák táplálásával foglalkozó szakemberek által kidolgozott puha, ízletes falatok kutyáknak, 6 hónapos kortól. Hidrolizált fehérjét és B12-vitamint tartalmaz A ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC jutalomfalatok hidrolizált fehérjét és B12-vitamint tartalmaznak, így remek táplálékkiegészítőkként szolgálhatnak, mivel kompatibilisek a ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC eledelekkel. Amikor ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL jutalomfalatokkal jutalmazza kutyáját, nem csak egy finomságot kap Öntől, hanem ezzel együtt támogatja kedvence állatorvos által javasolt diétás étrendjét is. Kövesse a csomagoláson található etetési útmutatót Ügyeljen arra, hogy kövesse a csomagoláson található etetési útmutatót, és ne adjon kutyájának a napi javasoltnál több darab jutalomfalatot. Ha jutalomfalatokat ad négylábú társának, javasoljuk, hogy a fő étkezés adagját is ennek megfelelően módosítsa az egészséges testsúly fenntartása érdekében. Kompatibilis a ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC eledelekkel A ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC jutalomfalatok a különleges ROYAL CANIN® VETERINARY termékcsaládunk következő eledeleivel kompatibilisek, melyeket kizárólag állatorvosi javaslatra kaphat kedvence: ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC MODERATE CALORIE ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC PUPPY ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC SMALL DOG ROYAL CANIN® SENSITIVITY CONTROL ROYAL CANIN® SKIN CARE ROYAL CANIN® SKIN CARE SMALL DOG ROYAL CANIN® SKIN CARE SMALL DOG PUPPY Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van kutyája egészségével kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az állatorvosával.