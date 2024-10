Mi a leptospirózis?

A leptospirózis egy emberre is veszélyes baktériumos betegség (zoonosis), amelyet patkányok terjesztenek, leggyakrabban a szennyezett vízzel. Ez egy nagyon komoly betegség, amely a legtöbb esetben halálos a kutyáknál.

Mik a leptospirózis tünetei?

A klinikai tünetek az enyhe szubklinikai fertőzéstől egészen a több szerv leállásáig és a halálig terjednek. Tulajdonképpen a heveny vesekárosodás vált a leggyakoribb tünetévé a leptospirózisnak az utóbbi években . A leptospirákkal fertőzött kutyák az alábbi klinikai tüneteket mutathatják:

Láz és betegség

Izomfájdalom és a beteg nem szívesen mozog

Gyengeség

Levertség

Étvágytalanság

Hányás

Hasmenés

Köhögés

Orrfolyás

Mi okozza a leptospirózist?

A leptospirózist egy olyan baktérium okozza, amely a rágcsálók vizeletében található meg; ez átterjedhet az emberekre, illetve egyes állatfajokra is, ideértve a kutyákat (zoonótikus betegség). Leggyakrabban nedves környezetben, illetve a mocsaras vagy lápos területeken fordulhat elő. A kutyák a legtöbb esetben a szennyezett vízben való úszáskor, vagy csak abban belemenve, esetleg az abból való iváskor érintkezhetnek a leptospirákkal.

Be lehet oltatni a kölyökkutyámat a leptospirózis ellen?

A leptospirózis ellen lehet oltással védekezni, úgyhogy fontos gondoskodni arról, hogy a kölyökkutya a megfelelő korban megkapja a szükséges vakcinákat.

A védőoltások akkor a leghatékonyabbak, ha rögzített időpontokban megismétlik őket. A kölyökkutyákat általában 6–8 hetes korukban kezdik el beoltani. A leptospirózis elleni oltást leginkább 11–13 hetes korukban adják be, és 15–17 hetes korukig kapnak emlékeztető oltásokat.

A kölyökkutyája csak a második körben beadott oltásoktól számítva védett a leptospirózis ellen.

Honnan tudom, hogy a kölyökkutyámat be kell oltatni?

A kölyökkutyák oltásai kötelező és ajánlott oltásokból állnak. A leptospirózis elleni oltás a kötelező oltások közé tartozik, úgyhogy ezt az oltást az állatorvosa által meghatározott oltási program részeként meg fogja kapni a kölyökkutyája.

Az oltás révén mindig védett lesz a leptospirózis ellen a kutyám?

Egyes betegségek esetében, és idetartozik a leptospirózis is, több kórokozóról is beszélhetünk. Az oltást a legfontosabbnak tartott – de nem az összes – kórokozók elleni védelem érdekében adják be.

Az oltás ellenére a kölyökkutyája lehet, hogy elkapja a betegséget, ha olyan különböző baktériumtörzsekkel érintkezik, amelyekre nincs hatással az oltás. Az éves emlékeztető oltásokat úgy kell időzíteni, hogy biztosan mindig védve legyenek az összes új, gyakori baktériumtörzs ellen.

Mit tegyek, ha úgy tűnik, beteg a kutyám?

Ha a leptospirózis bármely tünetét észleli a kölyökkutyáján, akkor azonnal konzultáljon az állatorvosával. Mivel a vírus zoonótikus, ami azt jelenti, hogy más fajokra is átterjedhet, ideértve az embereket és más állatokat, ezért a leptospirózisgyanús állatokat nagyon óvatosan kell kezelni. Minden esetben ajánlott a védőkesztyű használata.

Az állatorvosának szüksége lesz a kölyökkutya részletes kórelőzményi adataira és életmódjával kapcsolatos információkra. Számos vizsgálatot fognak végezni, hogy meg tudják állapítani, a kölyökkutya valóban leptospirákkal fertőzött-e, ideértve a vérkép, a vérprofil ellenőrzését és a vizeletvizsgálatot, illetve ha igen, akkor tanácsot tudnak adni a kezelésre vonatkozóan.

Attól függetlenül, hogy mekkora valószínűségét látja annak, hogy a kutyája elkapja a betegséget, biztosítania kell, hogy az összes kötelező oltást megkapja, illetve tájékoztatnia kell állatorvosát a kutya életmódjáról, hogy a megfelelő oltásokat megkaphassa.