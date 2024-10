A kölyökkutya nevelése és a játék

Ha a kölyökkutya már megtanult ülni, megtaníthatja neki a „fekszik” parancsot is. Vegyen egy jutalomfalatot a kezébe, engedje le a mellső lábai közé, és húzza el tőle. Ha lefekszik, jutalmazza meg a jó viselkedésért. Ismételje meg ezt is sokszor, lassan húzza el a jutalomfalatot, amíg a kölyökkutya végre nem tudja hajtani bármilyen adott helyzetben.



Ha már biztos benne, hogy a kölyök meg tudja csinálni, szóbeli parancsot is rendelhet hozzá.