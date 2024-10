A kölyökkutyák egészségügyi problémái és tünetei

Az élősködők olyan szervezetek, amelyek a kölyökkutyában élnek és emberekre is átterjedhetnek.

A kölyökkutyákban leggyakrabban előforduló élősködők a bolhák, amelyek viszketést, gyulladt bőrt és allergiát is okozhatnak. A kullancsok is olyan külső élősködők, amelyektől meg kell óvnia a kölyökkutyáját. Belefúrják magukat a kutya bőrébe, hogy szívják a vérüket, és akár halálos betegségeket is terjeszthetnek.

A belső élősködők közül a férgek jelentik a leggyakoribb fenyegetést.

A belső és külső élősködők ellen a legjobb gyógymód a védekezés. És mivel a kölyökkutyák érzékenyebbek az élősködőkre, fontos, hogy rendszeresen kapjanak megelőző kezeléseket. Kérdezze meg állatorvosát, hogy mi lenne a legjobb megoldás a kölyökkutyájának.