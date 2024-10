Hogyan gondozza kutyáját?

Etetés

A testmozgásra való igényhez hasonlóan a tápanyagigény is változik, ahogy a kölyök nő. Kezdetben naponta több, kisebb adag etetést igényelnek, amely fokozatosan egy vagy kettő alkalomra csökkenthető. Ugyanígy a kutya testmérete és fajtája is befolyásolja tápanyagigényeit, mivel egyes kutyák másképpen emésztik meg a táplálékot. A kutyáknak mindig hozzá kell férniük az ivóvízhez, és az is fontos, hogy ne etessük túl őket.

Kérdezze meg állatorvosát, ha nem biztos benne, hogy mennyit kell enniük, vagy hogy az aktuális növekedési szakaszuk hogyan befolyásolja a táplálék mennyiségét. Tájékoztatni tudnak a növekedés optimális mértékéről, és segítenek elkerülni az elhízást és a kutya fejlődő ízületeire gyakorolt túlzott terhelés kialakulását

Végső soron az eledelnek energiát kell biztosítania, de a szervezet sejtjeit is fel kell építenie és megtartani, segítve az emésztési, a bőr-, a fogászati, az ízületi és akorrral járó problémák kialakulásának megelőzését. A tápláló eledelekben, az egészséges táplálás iránti igényeinek megfelelően, a tápanyagok mennyiségének pontos kombinációja van.

Ne változtasson hirtelen a táplálékon: hogy a kölyökkutya emésztőrendszerét ne zavarja meg, amikor először hazaviszi, ugyanazt az eledelt adja neki, mint amit addig kapott. Ha változtatni szeretne, akkor egy héten át tartó fokozatos átmenet során a régi és az új eledelek különböző arányú keverésével finoman szoktassa át az új táplálékra.

Vásároljon a koruknak megfelelő eledelt: vannak az életkornak megfelelő speciális formulák, amelyek tökéletesen megfelelnek a növekedési igényeiknek. Az optimális növekedés érdekében kövesse az állatorvos ajánlásait.

Rutin kialakítása: a kutyák falkaállatok, és pontosan meghatározott hierarchiára van szükségük. Etesse meg a kölyköt minden nap ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben, miután már Ön és családja evett, ezzel a kölyök megérti, hogy Önnek van domináns pozíciója a háztartásban. Evés után, ha lehetséges, próbálja egy-két óráig elkerülni, hogy a kölyök ugrándozzon.

A jutalomfalatok adása kivételes legyen, nem pedig szabályos: a jutalomfalatoknak kivételeknek kell lenniük, hogy megőrizhesse a kutyája ideális súlyát. A cukor és csokoládé tilos, mivel a csokoládé mérgező lehet a kutyák számára. Az alacsony kalóriatartalmú falatok a kiképzések során segédeszközként használhatók.

Ápolás és egészség

A rendszeres ápolás egy olyan jó szokás, amelyhez érdemes hozzászokni. Ez segíti a kölyök bőrének és szőrzetének egészségét, valamint javítja az Ön és kedvence közötti kötődést. Biztosítja azt is, hogy nagyobb valószínűséggel, korán észlelhessen minden olyan rendellenességet, mint például a külső paraziták, a bőrbetegségek vagy érzékeny területek. A legtöbb kutya szívesen veszi, ha ápolják, ha már ahhoz korábban hozzászokott, azonban soha nem késő elkezdeni!

Kezdje a fogai ápolását fiatal korában: így a kölyök megszokja, hogy fogait kifejezetten kutyáknak tervezett fogkefével és fogkrémmel tisztítja. Próbálja meg hetente többször megtisztítani a fogait.

Foglaljon időpontot védőoltás beadására: az oltás segít megelőzni a fertőző és néha halálos betegségeket. Egyesek kötelezők, míg mások ajánlottak. A kölyökkutyák oltási programját általában hat–nyolc hetes korukban kell megkezdeni.

Kérdezze meg állatorvosát a féregtelenítésről: a kölykök gyakran férgesek, a kezelést egészen hat hónapos korig minden hónapban, majd hat havonta kell elvégezni. Az állatorvosa a kölyök számára legmegfelelőbb oltási programot fogja összeállítani, ezért fontos, hogy kövesse az útmutatását.

Kérdezze meg állatorvosát a bolhák elleni védelemről: ne felejtse el a kölyköt a bolháktól és a kullancsoktól is megvédeni. A megfelelő hatékonyság érdekében a kutyát és a környezetét is kezelnie kell. Kérjen tanácsot állatorvosától!

Vegye fontolóra a házi kedvencek ivartalanítását vagy sterilizálását: fontos alaposan átgondolni, hogy ivartalaníttatja-e. Fontos, hogy mérlegelje az ivartalanítás vagy a sterilizálás esetleges előnyeit a kutyájának jövőbeli tenyészthetőségéhez képest.

Kiképzés

A jó viselkedést és engedelmességet korán kell elkezdeni megtanítani. A kutya nevelését a lehető legkorábban el kell kezdeni, olyan életkorában, amikor a kölyökkutya életkori sajátossága a kiváló tanulási képesség.

Az Ön és mások érdekében a kutyájának meg kell értenie az élet alapvető szabályait. Bátran kérjen szakmai segítséget a kutya kiképzését illetően. Sok kutyaklub vagy kutyaiskola segíthet a küldetésében.

Szobatisztaságra nevelés: amikor először hazaviszi otthonába, a kölyökkutya valószínűleg nem szobatiszta. A szobatisztaság időt és türelmet igényel, de soha ne büntesse vagy rémítse meg a balesetet szenvedett kiskutyát. Ehelyett találjon rá módot, hogy a kölyöknek soha ne kelljen a lakásban elvégeznie a dolgát.

Korán kezdje el a visszahívás parancsot alkalmazni: a kezdetektől fogva lassan, egyértelműen és figyelemfelkeltő módon mondja ki a nevét, és társítsa nevét az egyes parancsokhoz. Válassza ki azokat a pillanatokat, amikor kedvence éber, ezzel is segítve megismerni Önt, majd hívja Ön felé, hogy megtanuljon engedelmeskedni.

Fokozatosan szoktassa hozzá az autózáshoz: a kölyökkutyát már fiatalkorától kezdve szoktassa az autós utazáshoz. Vigye el néhány rövid útra a hosszabb utak előtt.

A kölyökkutya hazahozatala előtt rengeteg információ szerezhető be, ideértve az összes olyan dolgot, amelyekkel a fizikai és érzelmi jóllétét biztosítani lehet, azonban a megfelelő intézkedések megtétele könnyebbé fogja tenni az Ön és a kutyája közös életét, és ha valaha is kétségei támadnak, az állatorvosa tanácsot tud adni, és támogatást fog nyújtani.