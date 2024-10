Több okból is előfordulhat, hogy nem tudja elvinni a kutyát sétálni. Megeshet, hogy rossz az idő, vagy Ön nem érzi jól magát. Bármi legyen is az oka, Ön jól tudja, mennyire fontos a rendszeres testmozgás kedvence egészsége és boldogság szempontjából. Tehát mit tehet azokon a napokon, amikor nincs lehetőség a kinti sétára?



Íme két egyszerű, de hatékony ötlet, amellyel gyorsan átmozgathatja a kutyáját, és amely az Ön arcára is mosolyt csal.



A bújócska egy klasszikus gyerekjáték, amit a kutyák is imádnak. Akár a kutya egyik kedvenc játékát dugja el, akár Ön rejtőzik el, ez a játék a legcsendesebb napokon is megmozgatja a kutya agyát és feléleszti az éberségét.



Egy játéktárgy helyett akár egy jutalomfalatot is elrejthet. Ügyeljen rá, hogy ne tetézze felesleges kalóriákkal a kutya táplálékát: extra jutalomfalatok helyett inkább az aznapi eledeléből dugjon el pár szem tápot.