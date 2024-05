Tanya Jawab Umum

Semua produk Royal Canin menggunakan sistem Best Before Date dimana makanan Royal Canin dengan masa simpan Best Before Date (BBD) setelah melewati tanggal BBD tersebut masih aman untuk dikonsumsi dan tidak berbahaya bagi kesehatan, walaupun ada kemungkinan kualitas menurun (co. aroma, tekstur). Saran kami bisa di cek terlebih dahulu kondisi kibble setelah dibuka dari freshpack, kemudian segera konsumsi setelah tanggal BBD maksimal dalam jangka waktu 1-2 bulan kedepan atau secepatnya agar kualitasnya masih tetap dalam kondisi terbaiknya.