Syarat dan Ketentuan Start of Life Kit Unboxing Competition!

Kompetisi Unboxing, yuk!

Siapa di sini yang sudah membeli Start of Life kit?

Siapa yang mau nutrisi selama setahun?

Buat video unboxing yang paling seru dan kreatif bareng anak anjing atau anak kucingmu!

Boleh heboh, lucu, menggemaskan—yang penting FUN!

5 video paling seru akan mendapatkan hadiah NUTRISI GRATIS SELAMA 1 TAHUN untuk hewan kesayanganmu!

10 pemenang lainnya mendapatkan nutrisi gratis untuk 6 bulan.





CARA IKUTAN:

- Rekam momen unboxing Start of Life Kit bareng anak anjing atau anak kucingmu

- Upload ke TikTok

- Tag @royalcaninid di Tiktok

- Gunakan hashtag #SehatSejakDini

- Pastikan akunmu tidak di-private!

Periode kompetisi: 5-23 Agustus 2025

Pengumuman pemenang: 27 Agustus 2025

Let the pawty begin!

Syarat dan Ketentuan:

1. KRITERIA PESERTA

• Terbuka untuk semua pemilik anak kucing atau anak anjing yang berdomisili di Indonesia

• Peserta harus berusia minimal 18 tahun.

• Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 (satu) video unboxing.

2. CARA MENGIKUTI KOMPETISI

Untuk ikut serta:

• Buat video unboxing yang seru dan kreatif bersama hewan peliharaan kamu menggunakan Starter Kit dari Royal Canin

• Upload video ke TikTok.

• Gunakan hashtag #SehatSejakDini dan tag akun resmi kami: @royalcaninid di Tiktok

• Pastikan akun kamu tidak di-private selama periode kompetisi.

• Periode pengiriman video:

3. KRITERIA PENILAIAN

Tim kami akan menilai video berdasarkan:

• Kreativitas dan orisinalitas

• Reaksi lucu atau menggemaskan dari hewan peliharaan

• Nilai hiburan

• Kejelasan saat menunjukkan proses unboxing dan produk

• Keputusan Royal Canin bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

4. HADIAH

• 5 pemenang utama akan mendapatkan persediaan makanan hewan selama 1 tahun (disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi hewan peliharaan).

• 10 pemenang lainnya mendapatkan nutrisi gratis untuk 6 bulan.

• Hadiah tidak dapat dipindahtangankan, dikembalikan, atau ditukar dengan uang tunai/produk lain .

5. PENGUMUMAN PEMENANG

• Pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram dan/atau TikTok kami: @royalcaninid.

• Kami juga akan menghubungi pemenang melalui DM.

• Jika tidak ada respons dalam waktu 5 hari kerja, maka hadiah dianggap hangus dan pemenang baru dapat dipilih.

6. HAK PENGGUNAAN KONTEN

Dengan mengikuti kompetisi ini, peserta:

• Memberikan izin kepada Royal Canin untuk menggunakan video atau foto yang diunggah untuk keperluan promosi, baik di media sosial, situs web, maupun materi pemasaran lainnya.

• Menjamin bahwa semua konten yang dikirimkan adalah orisinal, tidak mengandung unsur anthropomorphisme (hewan berbicara, mengenakan pakaian, dll) dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

7. KETENTUAN UMUM

• Royal Canin berhak mengubah atau membatalkan kompetisi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

• Tidak ada pembelian yang diwajibkan untuk mengikuti kompetisi ini.

•Kompetisi ini tidak terbuka untuk bisnis yang merupakan rekanan dari Royal Canin.