Haruskah saya memberi anjing saya makanan anjing buatan sendiri?

Apakah makanan anjing buatan sendiri tepat untuk anjing saya?

Anjing Anda menggantungkan kebutuhan makanannya dan semua nutrisi yang menjaganya tetap sehat kepada Anda, jadi Anda harus mempertimbangkan apa yang tepat baginya.

Meskipun mempersiapkan sendiri makanan anjing tampaknya menyenangkan, makanan anjing tersebut harus memenuhi syarat kebersihan yang ketat dan dalam jumlah yang tepat agar aman dan cukup bernutrisi. Membeli bahan-bahan premium bisa menjadi perkara yang rumit dan juga mahal.

Anda mungkin mendapati bahwa makanan siap saji yang seimbang nutrisinya, yang telah disesuaikan khusus untuk usia, ukuran, ras, dan kondisi kesehatan anjing Anda, adalah opsi yang lebih baik bagi Anda dan anjing Anda. Dengan Royal Canin, setiap nutrien diteliti secara metodis oleh para ilmuwan dan ahli nutrisi hewan peliharaan kami, dan secara tepat disesuaikan untuk menjaga anjing Anda tetap prima.

