Ungkapan kuno mengatakan, "tak ada seorang pun yang menjadi pemilik kucing". Tapi, jika mereka iya, itu mungkin akan menjadi Siam.

Tak diragukan lagi sebagai salah satu ras kucing paling ramah, kucing Siam senang bergaul dengan orang-orang dan sering kali dapat membentuk ikatan yang kuat dengan satu orang. Kucing ini juga senang mendapat perhatian dan berinteraksi. Bahkan, dalam beberapa hal, temperamen kucing Siam lebih mirip dengan anjing.

Ras kucing Siam, yang pernah dikenal sebagai Kucing Kerajaan Siam, selalu erat dikaitkan dengan Thailand, meskipun asal usul persisnya masih diselimuti misteri. Apa yang kita ketahui adalah bahwa mereka dibawa ke Barat pada akhir abad ke-19 dan mendapat sambutan yang beragam – karena tidak ada yang seperti mereka sebelumnya – tetapi mereka segera menjadi hewan peliharaan yang populer.

Bukan tanpa alasan mereka disebut Kucing 'Kerajaan' Siam. Dengan tubuh panjang yang anggun dan leher jenjang, mereka terlihat cocok berada di makam firaun Mesir. Mereka juga memiliki kaki yang ramping, kepala yang elegan, dan mata indah berbentuk almond yang berwarna biru tua.

Bulu mereka yang pendek dan halus mudah dirawat serta menonjolkan tubuh mereka yang lentur dan berotot. Kucing Siam juga memiliki beberapa jenis warna, mulai dari tabby (belang bergaris), tortoiseshell (cangkang kura-kura), smoke (putih di pangkal, berwarna di ujung), silver (perak), dan fawn (cokelat kekuningan).

Kucing Siam sangat pintar dan memiliki kepribadian pekerja keras. Mereka akan tertarik dengan apa pun yang Anda lakukan dan sering mengikuti pemiliknya seperti bayangan. Tak disangka, kucing ini juga termasuk hewan yang 'cerewet' dan akan mencoba berkomunikasi dengan Anda melalui cara unik mereka – kedengarannya cukup berbeda daripada kucing lainnya.

Kerap menjadi bagian dalam budaya populer, kucing Siam pernah digambarkan dalam banyak lukisan dan buku selama berabad-abad. Di layar lebar, mereka juga pernah ditampilkan dalam sejumlah film Walt Disney antara lain Lady and the Tramp (1955), The Incredible Journey (1963), That Darn Cat (1965), dan Aristocats (1970). Baru-baru ini, salah satu spesies Pokémon paling populer diciptakan berdasarkan kucing Siam