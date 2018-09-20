Kedua, pencegahan dari cacing dan parasit. Kucing cukup rentan terhadap parasit eksternal maupun internal. Cacing pada hewan juga berisiko menular ke manusia khususnya anak-anak. Konsultasikan dengan dokter hewan tentang perawatan yang sesuai dengan jenis, usia, dan gaya hidup kucing Anda.

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