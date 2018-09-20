Menjaga Kesehatan Tubuh Kucing
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Siap-siap mencatat!
Vaksinasi
Pertama, vaksinasi. Vaksin adalah cara terbaik untuk melindungi kucing Anda dan keluarga dari penularan penyakit. Pada umumnya, vaksin pertama diberikan ketika kucing Anda berusia 6-8 minggu dan sudah tidak dilindungi antibodi dari induk. Taati jadwal vaksin terutama yang wajib untuk mengoptimalkan kesehatan mereka.
Baca Hal-Hal Penting Seputar Vaksin Kucing juga yuk!
Cegah Cacing dan Parasit
Kedua, pencegahan dari cacing dan parasit. Kucing cukup rentan terhadap parasit eksternal maupun internal. Cacing pada hewan juga berisiko menular ke manusia khususnya anak-anak. Konsultasikan dengan dokter hewan tentang perawatan yang sesuai dengan jenis, usia, dan gaya hidup kucing Anda.
Selengkapnya, baca tentang Parasit internal pada kucingjuga deh!
Cek juga: Parasit internal pada kucing
Sterilisasi
Rawat Gigi dan Tubuh
Mungkinkah kucing Anda sakit perut?
Cek gejalanya di sini: Kucing Sakit Perut? Kenali Penyebab dan Cara Mengatasinya
Untuk perawatan sehari-hari, Anda bisa mendukung kesehatan kucing dengan selalu memberikan nutrisi terbaik, mengajak mereka bermain supaya tetap aktif dan tidak obesitas, serta rutin memeriksakan mereka ke dokter hewan selain untuk pengobatan. Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk mencegah mereka stres sebelum, pada saat, dan sesudah perjalanan ke klinik:
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