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Menjaga Kesehatan Tubuh Kucing

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Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Untuk Menjaga Kesehtan Kucing

Siap-siap mencatat!

Kesehatan fisik kucing adalah salah satu faktor penentu kesejahteraan mereka. Sebagai pemilik yang bertanggung jawab, Anda perlu mengetahui beberapa hal untuk mengoptimalkan kesehatan kucing kesayangan dan mencegah penyakit sedini mungkin.

Vaksinasi

Pertama, vaksinasi. Vaksin adalah cara terbaik untuk melindungi kucing Anda dan keluarga dari penularan penyakit. Pada umumnya, vaksin pertama diberikan ketika kucing Anda berusia 6-8 minggu dan sudah tidak dilindungi antibodi dari induk. Taati jadwal vaksin terutama yang wajib untuk mengoptimalkan kesehatan mereka.

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Cegah Cacing dan Parasit

Kedua, pencegahan dari cacing dan parasit. Kucing cukup rentan terhadap parasit eksternal maupun internal. Cacing pada hewan juga berisiko menular ke manusia khususnya anak-anak. Konsultasikan dengan dokter hewan tentang perawatan yang sesuai dengan jenis, usia, dan gaya hidup kucing Anda.

Selengkapnya, baca tentang Parasit internal pada kucingjuga deh!

Cek juga: Parasit internal pada kucing

Sterilisasi

Ketiga, sterilisasi. Kucing betina bisa melahirkan hingga 18 ekor anak dalam setahun. Hal ini dapat mengakibatkan overpopulasi sehingga menurunkan tingkat kesejahteraannya. Selain untuk pengendalian populasi, steril atau kebiri memberi dampak positif seperti menurunkan risiko gangguan pada organ reproduksi serta perubahan perilaku seperti gelisah saat berahi, kencing sembarangan, dan mengurangi sikap agresif.

Rawat Gigi dan Tubuh

Keempat, merawat gigi dan tubuh. Kebersihan gigi dan tubuh sangat penting untuk menjaga kesehatan kucing. Pemberian makanan kering bisa memperlambat pertumbuhan karang gigi. Selain itu, jika kucingmu memiliki rambut panjang, penting untuk rutin menyisir rambutnya setiap hari agar tidak kusut. Tanyakan pada dokter hewan soal cara perawatan yang tepat untuk kucing Anda.

Mungkinkah kucing Anda sakit perut?

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Untuk perawatan sehari-hari, Anda bisa mendukung kesehatan kucing dengan selalu memberikan nutrisi terbaik, mengajak mereka bermain supaya tetap aktif dan tidak obesitas, serta rutin memeriksakan mereka ke dokter hewan selain untuk pengobatan. Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk mencegah mereka stres sebelum, pada saat, dan sesudah perjalanan ke klinik:

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