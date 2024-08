Ketahui Kebutuhan Unik pada Setiap Tahap Pertumbuhan Kucing

Referensi

Alley Cat Allies. 2020. Kitten Progression: At-A-Glance. www.alleycat.org diakses pada Januari 2020.

Panduan Pemeliharaan Anak Kucing. PT. Royal Canin Indonesia.

Shaw, Hannah. 2019. Tiny but Mighty: Kitten Lady’s Guide to Saving the Most Vulnerable Felines. USA: Plume.