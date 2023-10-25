Nutrisi kesehatan yang tepat untuk kucing
Setiap formula dirancang untuk memberikan nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan hewan peliharaan Anda terlepas dari ras, usia, atau gaya hidupnya.
0-1 tahun
Anak Kucing
Formula bernutrisi yang membantu pembentukan pertahanan alami anak kucing serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan sistem pencernaan yang sehat.
1 - 7 tahun
Dewasa
Nutrisi yang dirancang untuk menutrisi tubuh kucing Anda dan memuaskan selera mereka.
7 - 11 tahun
Dewasa
Formula nutrisi lengkap yang dirancang untuk menjaga kesehatan kucing Anda saat tingkat energi dan aktivitasnya berubah seiring bertambahnya usia mereka.
11 tahun +
Senior
Formula khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik kucing senior Anda.
Punya kucing ras murni?
Temukan formula kami yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik ras Anda.