Cara Merawat Anjing Hamil dan Nutrisi yang Tepat untuknya

Anjing Anda akan mengalami banyak perubahan selama kehamilan/kebuntingan, termasuk kebutuhan nutrisinya. Inilah yang harus diwaspadai dan bagaimana cara memberinya, dan anak-anak anjing, awal yang terbaik.

Seiring dengan mempersiapkan rumah Anda dan memastikan kenyamanan anjing, Anda harus memberi anjing perawatan nutrisi yang sesuai yang mendukung kesehatannya dan kesehatan anak-anaknya.

Memberi nutrisi khusus selama kehamilan anjing dapat berdampak besar pada kesejahteraan anak-anaknya di masa depan. Misalnya, dalam sebuah studi tentang Anjing Boston Terrier yang sedang hamil, mereka yang diberi suplemen asam folat saat musim subur dan selama awal kehamilan akan memiliki kemungkinan kecil untuk melahirkan anak anjing dengan bibir sumbing.

Anjing Anda, perilakunya, dan pemberian makannya cenderung berubah selama kehamilan, jadi inilah yang harus diwaspadai dan pastikan Anda memberi dukungan apa yang dibutuhkannya

Nafsu makan dan jadwal pemberian makan anjing hamil Anda

Pada awal kehamilannya, anjing Anda mungkin mengalami kehilangan nafsu makan sementara. Ini sangat normal, dan nafsu makannya akan kembali saat tubuhnya merawat diri untuk pertumbuhan anak-anaknya.

Dengan pemikiran ini, Anda mungkin tergoda untuk mengubah jadwal pemberian makan agar sesuai dengan selera makannya yang berubah. Namun, bukan ide yang baik untuk mengubah waktu pemberian makan anjing hamil Anda dengan cara ini. Pendekatan ini dapat membahayakan anjing dan janinnya karena ia tidak mendapatkan nutrisi yang tepat atau konsisten yang dapat mengakibatkan komplikasi, seperti kesulitan melahirkan. Sebaliknya, patuhi jadwal pemberian makannya yang teratur, dengan beberapa perubahan spesifik untuk mendukung kehamilan.

Nutrisi untuk anjing hamil

Setelah minggu kelima kehamilan, kebutuhan energi anjing Anda akan meningkat 10% setiap minggu seiring perkembangan anak-anak anjing. Pada saat yang sama, kemampuannya untuk makan mungkin terbatas karena perubahan fisik, sehingga ia tidak dapat memasukkan atau mencerna nutrisi yang dibutuhkan. Solusinya adalah beralih ke makanan padat energi yang kaya energi.

Pada sepertiga akhir kehamilan anjing Anda, setelah 42 hari, Anda dapat beralih sepenuhnya ke makanan berenergi tinggi untuk mendukungnya pada tahap akhir kehamilan. Anda juga harus meningkatkan volume makanan ini sebesar 10% setiap minggu sampai dia melahirkan, karena ia akan membutuhkan nutrisi dan energi ekstra.

Poin penting yang perlu diingat adalah memberi anjing hamil Anda makanan yang seimbang dan bergizi, yang tidak mengharuskannya mengonsumsi suplemen apa pun. Beberapa di antaranya yang biasanya mungkin Anda berikan kepada anjing Anda, seperti kalsium, dapat mengganggu pengaturan vitamin dan mineral normal di tubuhnya selama kehamilan, yang mengakibatkan komplikasi kesehatan yang tidak diinginkan.