Manfaat dan Tips untuk Anda yang Ingin Adopsi Anjing

Mengadopsi anjing dewasa maupun anak anjing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan mengadopsi anjing dewasa, Anda membantu untuk menyelamatkan anjing yang membutuhkan rumah. Keputusan ini merupakan keputusan pribadi membutuhkan riset dan pertimbangan yang cermat untuk memberikan rumah terbaik untuk Anjing Anda.

Manfaat mengadopsi anjing dewasa

Memberikan rumah untuk anjing adalah tindakan yang sangat mulia

Anjing dewasa mungkin sudah terlatih untuk tinggal di rumah

Anjing dewasa mungkin sudah terlatih untuk melakukan perintah dasar

Tantangan mengadopsi anjing dewasa

Sulit untuk memprediksi ukuran dewasa anjing ras campuran

Terkadang, anjing yang diselamatkan mungkin memiliki masalah perilaku

Anjing dewasa mungkin belum mendapatkan pelatihan dasar atau memiliki kebiasaan buruk

Tips terbaik untuk mengadopsi anjing dewasa

Salah satu kunci untuk transisi adopsi yang baik adalah menghabiskan waktu dengan anjing yang akan Anda adopsi. Sebelum membawa anjing ke rumah, kunjungi beberapa kali anjing tersebut di shelter. Ajak anjing berjalan ke luar shelter baik dengan tali maupun tanpa tali. Jika memungkinkan, bawa anjing ke tempat yang berbeda dan amati perilakunya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membawanya ke mobil dan amati bagaimana reaksinya di dalam mobil.