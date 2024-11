Sérsniðið heilsufóður gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að viðhalda heilsu og fegurð Bengal-katta. Fóður veitir orku fyrir nauðsynlega líkamsstarfsemi og heildstæð fóðurblanda fyrir Bengal-ketti ætti að innihalda rétt magn næringarefna. Feeding them in this way will offer a diet that’s neither deficient nor excessive, both of which could have adverse effects on your cat’s health. Hreint, ferskt vatn ætti alltaf að vera aðgengilegt til að tryggja góða starfsemi þvagfærakerfisins. Köttum er eðlislægt að éta litlar máltíðir, sjö til tíu sinnum á dag. Ef þeir fá ráðlagðan dagsskammt af þurrfóðri einu sinni á dag stjórna Bengal-kettir auðveldlega eigin neyslu. Eftirfarandi ráðleggingar eiga við um heilbrigð dýr. If your cat has health problems, please consult your veterinarian who will prescribe an exclusively veterinary diet.