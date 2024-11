Sérsniðið heilsufóður gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að viðhalda heilsu og fegurð British Shorthair-katta. Fóður veitir orku fyrir nauðsynlega líkamsstarfsemi og heildstæð fóðurblanda fyrir British Shorthair-ketti ætti að innihalda rétt magn næringarefna. Feeding them in this way will offer a diet that’s neither deficient nor excessive, both of which could have adverse effects on your cat’s health. Clean, fresh water should be available at all times to support good urinary regularity. Cats are also naturally adapted to eating small servings - between 7 and 10 times a day. Ef þeir fá ráðlagðan dagsskammt af þurrfóðri einu sinni á dag stjórna British Shorthair-kettir auðveldlega eigin neyslu. British Shorthair-kettir eru afar jafnlyndir og hafa tilhneigingu til að þyngjast mjög hratt. Þess vegna er mikilvægt að gefa köttum af þessu kyni rétt fóður í réttum skömmtum allt frá unga aldri. Eftirfarandi ráðleggingar eru fyrir heilbrigð dýr. Ef kötturinn þinn á við heilsufarsvandamál að stríða skaltu hafa samband við dýralækni sem mun skrifa upp á sérstakt sjúkdómsfæði .



Growth is an essential stage in a kitten’s life. It is a time of big changes, discoveries, and new encounters. Þarfir British Shorthair-kettlinga hvað varðar orku, prótín, steinefni og vítamín eru mun meiri en hjá fullorðnum hundum. Hvolparnir þurfa orku og næringarefni til að viðhalda líkamanum, en einnig til að stækka og byggja upp líkamann. A kitten’s growth comes in two phases:



Uppvöxtur



Frá fæðingu til fjögurra mánaða aldurs:



Weaning is the transition a kitten makes from liquid - or maternal milk - to solid food. This period naturally corresponds to the time when they cut their milk teeth, at 3 to 6 weeks old. Á þessu stigi geta kettlingar ekki enn tuggið svo mjúkt fóður (uppbleytt þurrfóður eða blautfæði) auðveldar umskiptin úr vökva í fasta fæðu. Ónæmiskerfi British Shorthair-kettlinga enn að þroskast fram að 12 mánaða aldri. A complex of antioxidants, including vitamin E, can help support their natural defences during this time of big changes, discoveries, and new encounters. The digestive system matures progressively, with digestive aptitudes reaching full maturity toward twelve months of age. A cat is then able to consume adult food.



Milli 4 og 12 vikna eftir fæðingu



minnkar náttúrulegt ónæmi sem kettlingur fær frá broddmjólk móðurinnar – eða fyrstu mjólkinni – á meðan ónæmiskerfi kettlingsins þroskast smátt og smátt. This critical time, called the immunity gap, requires a complex of antioxidants, including vitamin E, to help support their natural defences. Kittens go through an intense and particularly delicate period of growth during which they’re prone to digestive upset. Meðan á því stendur ætti fóðrið að vera bæði orkuríkt til að fullnægja nauðsynlegri vaxtarþörf þeirra og innihalda mjög auðmeltanleg prótín fyrir meltingarkerfið sem er enn að þroskast. Prebiotics, such as fructo-oligosaccharides, can also support their digestive health by helping to balance intestinal flora. The result? Good stool quality, all around. Fóður kettlinga ætti að innihalda ómega-3 fitusýrur – (EPA-DHA) – sem stuðla að eðlilegum þroska taugafrumna.



Mótun og samhæfing: frá 4 mánaða til 12 mánaða: