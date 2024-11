Sérsniðið, heilsusamlegt fóður skiptir höfuðmáli til að viðhalda heilsu og fegurð sphynx. Fóður veitir líkamanum orku til að halda líkamsstarfseminni gangandi og heilfóður fyrir ketti ætti að innihalda rétt hlutföll næringarefna. Feeding them in this way will offer a diet that’s neither deficient nor excessive, both of which could have adverse effects on your cat’s health.



Hreint, ferskt vatn ætti alltaf að vera aðgengilegt til að tryggja góða starfsemi þvagfærakerfisins. Köttum er eðlislægt að éta litlar máltíðir, sjö til tíu sinnum á dag. Ef köttur fær ráðlagðan dagsskammt af fóðri einu sinni á dag, getur hann sjálfur ákveðið hversu mikið og oft hann étur



Eftirfarandi ráðleggingar eiga við um heilbrigð dýr. If your cat has health problems, please consult your veterinarian who will prescribe an exclusively veterinary diet.



Growth is an essential stage in a kitten’s life. It is a time of big changes, discoveries, and new encounters. Sphynx-kettlingar þurfa miklu meira af orku, prótínum, steinefnum og vítamínum en fullorðnir kettir. Þeir þurfa orku og næringarefni til viðhalds, vaxtar og uppbyggingar. A kitten’s growth comes in two phases:



Construction - From Birth to 4 Months:

Weaning is the transition a kitten makes from liquid - or maternal milk - to solid food. This period naturally corresponds to the time when they cut their milk teeth, at 3 to 6 weeks old. At this stage, kittens are not yet able to crunch, so a soft meal (rehydrated kibble or an adapted wet food) helps facilitate the transition between liquids and solids. Milli 4 og 12 vikna eftir fæðingu minnkar náttúrulegt ónæmi sem kettlingur fær frá broddmjólk móðurinnar – eða fyrstu mjólkinni – á meðan ónæmiskerfi kettlingsins þroskast smátt og smátt. Þessi mikilvægi tími, sem kallast ónæmisbil, krefst flókinnar blöndu andoxunarefna, þar á meðal E-vítamíns, til að styðja við náttúrulegar varnir líkamans. Kettlingar fara í gegnum ákaft og sérlega viðkvæmt vaxtarskeið þar sem þeir eiga til að vera með meltingarvandamál. Meðan á því stendur ætti fóðrið að vera bæði orkuríkt til að fullnægja nauðsynlegri vaxtarþörf þeirra og innihalda mjög auðmeltanleg prótín fyrir meltingarkerfið sem er enn að þroskast. góðgerlafæða (e. prebiotics), til dæmis ávaxtasykrur, geta bætt meltinguna með því að koma jafnvægi á þarmaflóruna. Og árangurinn? Bættar hægðir. Kettlingafóður á að innihalda ómega 3 fitusýrur, EPA-DHA, því þær hafa góð áhrif á heila og taugakerfið sem enn er að þroskast.



Consolidation and Harmonisation - From 4 Months to 12 Months: