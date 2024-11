Ráð varðandi hreinlæti og snyrtingu kettlingsins

Kettir verja miklum hluta tímans sem þeir eru vakandi í að snyrta sig. Þú berð samt ábyrgð og hefur ákveðnu hlutverki að gegna þegar kemur að feldhirðu og hreinlæti kettlingsins þíns.

Umönnun kettlingsins kemur sér ekki aðeins til góða fyrir heilsu og velferð hans heldur styrkir hún samband ykkar líka.

Feldhirða kettlingsins

Ef þú burstar feld kettlingsins reglulega geturðu fylgst með því hvort sníkjudýr hafa hreiðrað um sig á húðinni eða í feldinum. Regluleg feldburstun kemur líka í veg fyrir að hár safnist fyrir innvortis og myndi þar kúlur.

Hvernig á að bursta feld á kettlingi?

Byrjaðu að bursta mjög varlega svo kötturinn venjist burstanum eða greiðunni.

Greiddu kettlingnum fyrst í sömu átt og hárin vaxa og síðan upp á móti þeim. þannig losnar um laus hár og smáhnúta.

Ef greiðan fer ekki í gegnum hnútinn, leystu hann þá varlega og af þolinmæði í stað þess að toga fast og slíta feldhárin.

Að snyrtingunni lokinni er sniðugt að leika við kettlinginn svo hann tengi feldhirðuna við eitthvað jákvætt og skemmtilegt.

Á vorin og sumrin er meira um hárlos og þá þarf að sinna feldinum meira. Notaðu nuddhanska úr gúmmíi og greiddu síðan. Þannig losna dauðu hárin frekar.

Að snyrta snögghærða ketti

Það nægir að bursta snögghærða ketti vikulega. Áður en þú burstar feldinn, getur þú nuddað feldhárin upp á við með feldhanska til að losa hár og styrkja húðina. Notaðu mjúkan bursta ef þú getur, með náttúrulegum silkimjúkum hárum til að skaða ekki feldinn.

Að greiða ketti með miðlungs síðan feld og persneska ketti

Með því að bursta feldinn daglega kemur þú í veg fyrir að hnútar myndist auk þess sem þú fjarlægir óhreinindi úr feldinum. Best er að nota grófa greiðu. Það þarf að fara varlega þegar feldurinn er greiddur því greiðan fer nær húðinni en burstinn og þá eykst hætta á að særa húðina. Gefðu þér góðan tíma til að velja góða greiðu og vandaðu valið.

Hvernig á að klippa klær á kettlingi?

Kettlingar nota klærnar til að merkja sér yfirráðasvæði. Best er að klippa klærnar svo kettlingurinn geti hegðað sér á eðlislægan hátt án þess að valda skemmdum, til dæmis á húsgögnum. Kettlingurinn finnur ekkert til þótt klærnar séu klipptar en hann getur hins vegar orðið órólegur. Byrjaðu nógu snemma að klippa klærnar á kettlingnum þínum svo hann venjist því frá unga aldri.

Spurðu dýralækninn - Áður en þú byrjar að klippa klær á kettlingnum þínum skaltu biðja dýralækninn að sýna þér hvaða hluta af klónum er óhætt að klippa án þess að það blæði og valdi sársauka.

Mikilvægt er að vel fari um ykkur, bæði þig og kettlinginn. Komdu þér vel fyrir á þægilegum stað og hafðu kettlinginn í kjöltunni þannig að þú haldir honum milli læranna. Inn á milli skaltu strjúka kettlingnum um kviðinn til að róa hann.

Sérstakar klóklippur eru notaðar til að klippa klær á gæludýrum, ekki naglaklippur eins og við notum. Klipptu hvíta hlutann á klónni og gættu þess að fara ekki of nálægt bleika þríhyrningnum, því þar er kvikan Ef þú klippir of nálægt kvikunni getur það valdið sársauka og blæðingu.

Gefðu þér góðan tíma til að klippa klærnar. Betra er að klippa nokkrum sinnum og lítið í einu en stóran hluta í einu lagi.

Klær á kettlingnum segja heilmikið um heilsufar hans. Klær sem eru of harðar eða of mjúkar eru hugsanlega merki um vannæringu eða bakteríusýkingu. Ef kettlingurinn þinn er annað hvort með of harðar eða of mjúkar klær, skaltu hafa samband við dýralækni.