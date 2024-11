Við val á fóðri fyrir Beagle-hund þarf að huga að ýmsum þáttum: Aldri hundsins, lífsstíl, hreyfingu, líkamsástandi og heilsu, ásamt hugsanlegum veikindum eða veikleikum. Food provides energy to cover a dog’s vital functions, and a complete nutritional formula should contain an adjusted balance of nutrients to avoid any deficiency or excess in their diet, both of which could have adverse effects on the dog. Clean and fresh water should be available at all times. In hot weather and especially when out exercising, bring water along for your dog’s frequent water breaks. Orkuinntöku þarf ævinlega að aðlaga að veðurskilyrðum. Hundur sem er úti yfir veturinn hefur aukna orkuþörf.