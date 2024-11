Mikilvægt er að velja fóðurkúlur af réttri stærð, lögun og áferð. Þetta vaxtarskeið skilar sér í meðalmikilli fóðurþörf. Stórkynja hvolpar, svo sem German Shepherd-hvolpar, vaxa hratt á löngu tímabili og eiga það sérstaklega á hættu að fá beina- og liðamótatengda kvilla, þar á meðal útlimagalla, beinaafmyndun og vefjaskemmdir í liðamótum. Í byrjun vaxtartímans eru það aðallega beinin, en einnig vöðvarnir, sem byrja að vaxa. Þetta þýðir að hvolpur sem borðar of mikið fær of mikla orku, vex of hratt og of mikil þyngd hvílir á beinum og liðamótum. Þegar beinin þurfa að bera slíka aukaþyngd aukast líkurnar á beinskekkju og liðvandamálum, eða mjaðmalosi. Með því að takmarka næringarinnihald hundafóðurs fyrir German Shepherd-hvolpa og gefa þeim rétt magn daglega er vexti þeirra haldið í skefjum og dregið úr hættu á yfirþyngd.