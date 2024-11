Jack Russell Terrier-kynið má rekja til Englands seint á 19. öld þegar séra John Russel – nei, ekki sá sami og ræktaði John Russell Terrier-kynið – ræktaði hund sér til fylgdar á refaveiðum. Til að ekki yrði ruglast á hundunum og hundeltu dýrunum voru þeir hvítir að mestu, lágvaxnir til að vera í návígi við bráðina, nógu snöggir til að halda í við veiðimennina og nógu liðugir til að geta elt refina ofan í þröngar holur og hrakið þá út. Og þeir voru nógu forvitnir til að gelta hástöfum svo allir heyrðu þegar þeir fundu eitthvað, án þess að skaða bráðina í leiðinni.

Þessir þrautseigu Terrier-hundar voru því ræktaðir upp í tiltekið verkefni og þótt ekki sé hægt að rekja Jack Russell-hunda dagsins í dag til þessara fyrstu hunda prestsins er kynið enn mjög vinnusamt, en það kemur engum sem þekkir orkubirgðir og veiðieðli þessara hunda á óvart. Í dag eru eldspræku Jack Russell Terrier-hundarnir vinsælir sem góður félagsskapur, en þeir þurfa þó alltaf sitt rými til að kanna heiminn og örva snjallan hugann.

Engin ástæða er til að þreyta þig með allri löngu sögunni um opinbera vottun þessa kyns. Það nægir að fram komi að þessir hundar fengu loksins vottun af hálfu AKC árið 2001 og þá var heiti þeirra breytt í Parson Russell Terrier. The Jack Russell Terrier Breeders Association fylgdi í kjölfarið og breytti nafni sínu í Parson Russell Terrier Association of America. Áhugaverð staðreynd er sú að Australian National Kennel Council (ANKC) og New Zealand Kennel Club (NZCK) eru ein þeirra ræktunarsamtaka sem hafa skráð Jack Russell Terrier og Parson Russell Terrier sem ólík kyn.