Við val á fóðri fyrir Pomeranian-hunda þarf að huga að ýmsum þáttum: aldri, lífsstíl, hreyfingu, líkamsástandi og heilsu, ásamt hugsanlegum veikindum eða veikleikum. Food provides energy to cover a dog’s vital functions, and a complete nutritional formula should contain an adjusted balance of nutrients to avoid any deficiency or excess in their diet, both of which could have adverse effects on the dog. Eftirfarandi ráðleggingar eru fyrir heilbrigð dýr. Ef hundurinn þinn á við heilsufarsvandamál að stríða skaltu hafa samband við dýralækni sem mun skrifa upp á sérstakt sjúkdómsfæði. Hreint og tært vatn ætti að vera aðgengilegt öllum stundum til að viðhalda reglulegum þvaglátum. Þegar heitt er í veðri, sérstaklega þegar hundurinn er úti að hreyfa sig, skal hafa vatn meðferðis til að hann geti drukkið nógu oft.

Similarly, a puppy’s teeth – starting with the milk teeth, or first teeth, then the permanent teeth – are an important factor that needs to be taken into account when choosing the size, form, and hardness of kibble. Þessu vaxtartímabili fylgir mikil orkuþörf og maturinn verður að hafa mikið næringarinnihald (sett fram sem kkal/100 g af fóðri), en magn annarra næringarefna er einnig hærra í fóðri fyrir hvolpa á vaxtartíma. It is recommended to split the daily allowance into three meals a day until they are six months old, then to switch to two meals per day.