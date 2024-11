Það er að mörgu að huga þegar velja skal fóður handa Miniature Poodle-hundum: their age, lifestyle, activity level, physiological condition, and health including potential sickness or sensitivities. Food provides energy to cover a dog’s vital functions, and a complete nutritional formula should contain an adjusted balance of nutrients to avoid any deficiency or excess in their diet, both of which could have adverse effects on the dog.

Clean and fresh water should be available at all times to support good urinary regularity. In hot weather and especially when out exercising, bring water along for your dog’s frequent water breaks.

The following recommendations are for healthy animals. Ef hundurinn á við heilsufarsvandamál að stríða skaltu hafa samband við dýralækninn sem mun skrifa upp á sérstakt mataræði.

Þarfir Miniature Poodle-hvolpa hvað varðar orku, prótín, steinefni og vítamín eru mun meiri en hjá fullorðnum hundum. Þeir þurfa orku og næringarefni til viðhalds, vaxtar og uppbyggingar. Ónæmiskerfi Miniature Poodle-hvolpa þroskast allt til tíu mánaða aldurs. A complex of antioxidants - including vitamin E - can help support their natural defences during this time of big changes, discoveries, and new encounters. Meltingargeta hvolpanna er ekki sú sama og hjá fullorðnum Miniature Poodle-hundum: Meltingarkerfið er ekki enn þroskað og mikilvægt er að tryggja hámeltanleg prótín sem líkaminn getur notað á skilvirkan hátt. Prebiotics such as fructo-oligosaccharides, support digestive health by helping balance the intestinal flora, resulting in good stool.