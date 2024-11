Við val á fóðri fyrir Rottweiler-hund þarf að huga að ýmsum þáttum: their age, lifestyle, activity level, physical condition, and health including potential sickness or sensitivities. Food provides energy to cover a dog’s vital functions, and a complete nutritional formula should contain an adjusted balance of nutrients to avoid any deficiency or excess in their diet, both of which could have adverse effects on the dog. Mjög stórkynja hundum er hætt við að fá kvilla sem kallast „magastækkun með garnaflækju“ (e. gastric dilatation and volvulus). Þá teygist á maganum og hann snýst vegna of mikils lofts, sem er vanalega tilkomið vegna þess að hundurinn hefur borðað of mikið. Þetta ástand getur verið hundinum lífshættulegt. Þess vegna er mælt með að skipta daglegri næringarþörf í þrjár máltíðir á dag á hvolpaaldri og halda þeirri venju áfram á fullorðinsárunum. Hreint og tært vatn ætti að vera fyrir hendi öllum stundum. Þegar heitt er í veðri, og sérstaklega þegar hundurinn er úti að hreyfa sig, skal hafa vatn meðferðis til að hann geti drukkið nógu oft. The following recommendations are for healthy animals. Ef hundurinn á við heilsufarsvandamál að stríða skal hafa samband við dýralækninn sem mun skrifa upp á sérstakt mataræði.