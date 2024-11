Að mörgu er að hyggja þegar fóður er valið fyrir Shiba Inu: their age, lifestyle, activity level, physiological condition, and health including potential sickness or sensitivities. Food provides energy to cover a dog’s vital functions, and a complete nutritional formula should contain an adjusted balance of nutrients to avoid any deficiency or excess in their diet, both of which could have adverse effects on the dog.

Hundurinn á alltaf að hafa aðgang að hreinu fersku vatni til að þvagfærakerfi hans haldist heilbrigt. In hot weather and especially when out exercising, bring water along for your dog’s frequent water breaks.

The following recommendations are for healthy animals. Ef hundurinn glímir við heilsufarsvandamál, skaltu tala við dýralækni sem ávísar sérstöku heilsufóðri

Shiba-hvolpur þarf miklu meira af orku, prótínum, steinefnum og vítamínum en fullorðinn hundur. Þeir þurfa orku og næringarefni til viðhalds, vaxtar og uppbyggingar. Ónæmiskerfi Shiba Inu-hvolps þroskast smám saman til tíu mánaða aldurs. A complex of antioxidants - including vitamin E - can help support their natural defences during this time of big changes, discoveries, and new encounters. Meltingarkerfi Shiba-hvolpa er líka ólíkt meltingarkerfi fullorðinna hunda: Meltingarkerfið er ekki enn þroskað og mikilvægt er að tryggja hámeltanleg prótín sem líkaminn getur notað á skilvirkan hátt. Prebiotics, such as fructo-oligosaccharides, support digestive health by helping balance the intestinal flora, resulting in good stool quality. Forðast skal að gefa Labrador hundum matvæli fyrir fólk eða feitar millimáltíðir. Þess í stað skal launa þeim með fóðurkúlum sem falla innan daglegrar næringarinntöku og fylgja leiðbeiningunum sem áletraðar eru á pakkann til að koma í veg fyrir of mikla þyngdaraukningu.

Tennur hvolpsins, sem eru í byrjun mjólkurtennur og verða svo að fullorðinstönnum, eru mikilvægur þáttur sem taka þarf tillit til þegar stærð, lögun og áferð fóðurkúlna er ákveðin. Til að viðhalda feldi Shiba Inu heilbrigðum, er nauðsynlegt að hann fái næringarefni eins og ómega 3 fitusýrur (EPA-DHA) og hjólkrónaolíu í fóðrinu. This intense growth phase also means high energy needs, so the food must have a high energy content (expressed in Kcal/100g of food), while concentrations of all other nutrients will also be higher than normal in a specially formulated growth food. It is recommended to split the daily allowance into three meals until they are six months old, then to switch to two meals per day.